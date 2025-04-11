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    八里五福宮捐贈物資及AED貼片 9年累計市值近1900萬元

    八里五福宮捐贈民生物資，由主委鄭戴麗香（左）代表捐贈、社會局副局長許秀能（右）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    八里五福宮捐贈民生物資，由主委鄭戴麗香（左）代表捐贈、社會局副局長許秀能（右）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/11 14:03

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市八里五福宮，長期聚集信眾善念資源投入社會公益，11日再度響應「新北好日子愛心大平台」，捐贈新北市政府價值65萬1912元的民生物資以及125萬元的回饋型AED電擊貼片，由八里五福宮主委鄭戴麗香代表捐贈，社會局副局長許秀能及消防局副局長蔡武忠代表受贈。

    鄭戴麗香表示，五福宮主祀五路財神，每年農曆3月及7月都會辦理法會，自2017年起至今連續9年不間斷，將法會物資捐贈給新北市實物銀行，民生物資將提供社福中心配發給弱勢家庭，給弱勢家戶祝福，也捐贈500組AED貼片給消防局，提升緊急救護能力，預計明年將再捐贈「五福5號」救護車1台，提升救護量能。

    許秀能表示，八里五福宮9年來已累計捐贈近1900萬元物資予新北市政府，這次捐贈3000斤白米及699箱物資，後續會透過新北14處社福中心發放給弱勢家庭，感謝鄭戴麗香、廟方幹部及志工朋友協助完成物資採購並搬運至會場敬獻，這些充滿祝福的物資，都是最能及時滿足弱勢家庭日常三餐飲食需要的品項。

    消防局副局長蔡武忠表示，回饋型AED貼片可讓救護人員施行高品質CPR，也能透過AED貼片紀錄急救過程，視、聽回饋輔助，有效提升心肺復甦術的品質，感謝八里五福宮多年來的善心捐贈，大大提升消防救護效能，幫助弱勢族群與急需急救的傷病患。

    八里五福宮捐贈物資，透過新北社會局配發給弱勢家庭。（記者翁聿煌攝）

    八里五福宮捐贈物資，透過新北社會局配發給弱勢家庭。（記者翁聿煌攝）

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