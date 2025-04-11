花蓮大西瓜受寒害產季恐延後 農政單位今勘災

花蓮壽豐鄉的西瓜苗今年生長變慢，往年的這時候西瓜應該已發育，再一個月就能採收，今年恐要到6月端午節。（民眾提供）

2025/04/11 14:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕夏天最受歡迎的花蓮大西瓜，今年產季恐怕要遲到，包括壽豐鄉、鳳林鎮的西瓜農反映，凍傷的西瓜苗長不出新芽只好忍痛換苗，約有3成換苗，造成西瓜生產季今年可能會延後。包括農糧署東區分署、花蓮農改場及花蓮縣府農業處今天前往勘災，農業處長陳淑雯說，針對遲發性災情會密切觀察，若損失超過3成，將協助申請天然災害現金救助。

今年春天天氣忽冷忽熱，直到3月下旬仍有強烈大陸冷氣團來襲，中間夾著一兩天出太陽的好天氣，但這樣忽冷忽熱的天候卻影響到西瓜成長！勘災的農糧署、農改場專家隨著農民走入壽豐鄉東華大橋下方、米棧及鳳林鎮中心埔的西瓜田實地查訪。

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雖然瓜園一片綠油油，前方帶領的農民卻仍一臉憂心，現場農政專家則檢視瓜藤情況並拍照。壽豐鄉林姓瓜農說，春季天氣寒冷造成西瓜藤前端的嫩芽被凍傷，過兩天天氣終於變好，他把凍傷枯萎的部分剪掉，希望西瓜再萌發新芽，結果隔天降溫急凍，無法再有新芽，只好更換新的瓜苗，「所以瓜藤有的長、有的還很短」，約有3成的瓜苗更換，影響生產成本。

陪同勘災的民進黨籍議員林則葹說，清明節前陸續收到鳳林、壽豐草鼻的瓜農反映，寒害造成西瓜受損，今天邀請農糧署、農改場、縣府農業處及壽豐鄉公所、鳳林鎮公所勘災，了解寒害影響，據了解今年西部的西瓜育苗場的品質也因為寒害受到影響，瓜農也擔心後續可能有裂果等遲發性災情，希望找農政專家幫忙看看如何改善，如損失面積超過20％，就能申請中央天然災害補助。

農業處長陳淑雯說，實際受損狀況需要勘災小組專家做最後確認，是否有生長點異常、側芽展開問題，以及部分區域母花沒有開花，也呼籲農友，如發現農作物生長有異樣，可向鄉鎮公所通報縣府，將組成勘災小組前往現地確認。

花蓮縣府農業處邀集農糧署、農改場專家前往瓜田實際會勘。（民眾提供）

花蓮壽豐鄉的西瓜苗今年生長變慢，瓜農林先生說，今年有高達3成的瓜苗因為凍傷需要更換。（民眾提供）

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