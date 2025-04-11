東港「天下第一鮪」230萬標出 32歲第一鮪船長驚喜

32歲船長陳睿豪（前排紅衣）也成為史上最年輕的第一鮪船長。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/11 13:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2025屏東黑鮪魚文化觀光季今（11日）在東港魚市場以「天下第一鮪」拍賣會熱烈開幕，「茂豐祥號」捕獲224公斤、身長219公分的黑鮪魚，在縣長周春米親自拍賣下，澎坊公司最終以每公斤1.03萬元、總價230.72萬元連續第三年標下這尾「第一鮪」，32歲船長陳睿豪也成為史上最年輕的第一鮪船長。

東港漁港金棗鞭炮聲響徹雲霄，海巡署巡防艇護送「茂豐祥號」入港，貴賓雲集，周春米為第一鮪加冕掛牌，公開秤重後公布規格為「224公斤、219公分」，引來陣陣掌聲。

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周春米表示，屏東黑鮪魚季自2001年開辦，今年邁入25週年，已是全台最長壽的產業節慶，獲交通部觀光署列為重要活動。這尾黑鮪魚不僅代表漁民辛勤，更帶動東港觀光與周邊產業發展，堪稱「天下第一鮪」。

32歲的陳睿豪討海7年，2年前接下父親事業成為船長，竟在生日當天捕獲第一鮪，他笑稱「這是最大的生日驚喜！」這場拍賣會不僅為他創下紀錄，也讓東港漁港熱鬧非凡。

2025黑鮪魚季自拍賣會後正式展開，屏東縣政府規劃5月3日至7月6日推出一系列活動，包括海洋音樂會、琉住你音樂會、大鮪市集、在地美食推廣宴、經典之夜等，還有街道燈飾、高鐵假期遊程及在地商家優惠。限定文創品「潮鮮袋」與「鮪魚造型冰棒」更添趣味。

澎坊公司最終以每公斤1.03萬元、總價230.72萬元連續第3年標下這尾「第一鮪」。（記者蔡宗憲攝）

「茂豐祥號」捕獲224公斤、身長219公分的黑鮪魚，在縣長周春米親自拍賣下，澎坊公司最終以每公斤1.03萬元、總價230.72萬元連續第3年標下這尾「第一鮪」。（記者蔡宗憲攝）

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