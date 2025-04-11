真的有貓！業者提供「巷仔Niau」公仔交換 1隻都不落單

南市文化局推出5款「巷仔Niau」公仔盲盒大賣，特別攜手角落有貓赤崁樓店提供平台，讓收藏者相約交換 Niau公仔。（記者王姝琇攝）

2025/04/11 13:57

〔記者王姝琇／台南報導〕巷仔角落真的有Niau！台南市的城市吉祥物「巷仔Niau」爆紅，文化局推出5款公仔盲盒大賣超過1200組，角落有貓赤崁樓店特別提供平台，讓收藏者相約換Niau。

台南市推出5款「巷仔Niau」公仔盲盒及禮盒於12處指定通路開賣，收藏民眾享受到開盲盒的樂趣，但卻也遇到盲盒開出重覆款式的問題。文化局攜手角落有貓赤崁樓店即日起提供交換窗口，讓民眾致電詢問、相約，與其他人交換巷仔Niau公仔，有機會集滿全部5款造型，1隻都不落單。

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隱藏在巷弄內的，角落有貓進駐原為警察宿舍的日式老宅，變身成為超療癒的貓咪咖啡廳，業者打造玻璃屋，讓人與貓在空間自然互動。另外，也規畫陸續推出明信片、鑰匙圈等多樣化文創商品；5款「巷仔Niau」公仔也來報到，成為名副其實的城市角落裡的「巷仔Niau」。

巷仔Niau是因應2024台灣文化創意博覽會而誕生，仔細看牠身上花紋，有大帆船、小老鼠，還有捲捲的「麒麟尾」，道出巷仔Niau是因大航海時代往來東亞貿易帆船上，幫忙除鼠害的貓咪而來到台灣；捲捲的「麒麟尾」則是源自當時的基因特徵。另還有許多呼應台南特色的特徵。

業者侯亞寧表示，過去「巷仔Niau」只有編號1至5號，現在也為牠們取名，依序為小太、戀戀、恬恬、盼盼和嘟嘟，各有各的性格，同時代表5種心情；即日起，各地Niau粉可以把握機會來電洽詢，有機會交換到心怡的巷仔Niau，集滿5款公仔。

角落有貓赤崁樓店有數隻貓咪穿梭空間內與民眾互動。（記者王姝琇攝）

角落有貓進駐原為警察宿舍的日式老宅，變身成為超療癒的貓咪咖啡廳。（記者王姝琇攝）

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