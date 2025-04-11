基隆招考157名教師 代理年資可加分

基隆市今年將招考157位教師，今天在教育處網站公告。（基隆市教育處提供）

2025/04/11 14:01

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市教師流動率高、退休者多，今年國小、幼兒園及市立3所高中將甄選157名教師，其中國小及幼兒園開出136個缺，高中暌違多年今年甄選21名教師，同時還有代理教師服務年資加分制，鼓勵教師留在基隆服務。甄選簡章今天起在教育處網站公告，下週受理報名。

市府教育處指出，雖然少子化致學生數逐年減少，但基隆市去年沒有減班，加上退休教師、同時降低國小教師及幼兒園的師生比，因此今年總共招考157名教師。

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其中市立高中已經12年沒有甄選教師了，今年開出21個缺額，相當不容易。包括八斗高中、中山高中及安樂高中，有13類科21名缺額，包含國文、英文、數學、物理、化學、地球科學、歷史、公民與社會、資訊科技、美術、家政科、輔導科、藝術生活科，其中藝術生活科甄選學校為原住民重點學校，歡迎具原住民族籍身分者報考。

同時，為了獎勵教師留在基隆服務，這次甄選同時納入了代理服務年資加分制度，強化正式教師比率，甄選簡章今天在教育處網站及甄選學校公告，預計於4月23日開放報名。

至於國小及幼兒園等將甄選136人，包括國小一般教師41名、英語教師15名、體育教師5名、專輔教師6名、特教教師（身心障礙類）14名；幼兒園教師10名、學前特教教師12名、教保員14名及加置照顧服務人力19名，簡章今天（11日）在教育處網站公告，4月21日至28日初試線上報名。

教育處指出，基隆市連續4年舉辦國小及幼兒園教師甄選，選拔具專業知識與熱情的教師，再加上3所市立高中合作招考教師，希望提升市立高中教育品質。

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