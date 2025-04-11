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    桃市非總量管制學校國中小新生 14至20日中午線上報到

    桃園市立國中、小自111學年度起新生報到採線上作業，自14日中午12點至20日中午12點，家長只要至「桃園市新生報到系統」填寫資料即可完成報到。（圖擷取自「桃園市新生報到系統」首頁）

    桃園市立國中、小自111學年度起新生報到採線上作業，自14日中午12點至20日中午12點，家長只要至「桃園市新生報到系統」填寫資料即可完成報到。（圖擷取自「桃園市新生報到系統」首頁）

    2025/04/11 13:48

    〔記者謝武雄／桃園報導〕為減輕家長負擔，桃園市立國中、小自111學年度起新生報到採線上作業，自14日中午12點至20日中午12點，家長只要至「桃園市新生報到系統」填寫資料即可完成報到，至於總量管制學校，校方就已登記新生進行審查，經審查公告錄取名單後，再進行正取報到或轉介作業。

    總量管制學校已於9日公告入學審查排序結果，新生報到採2階段作業，第1階段自即日起至13日中午12點止，其中正取生辦理新生線上報到、備取生填寫轉介學校順序；第2階段自14日中午12點至20日中午12點，為備取生遞補轉正線上報到，以及轉介學生線上報到。

    另家長也可選擇現場報到，依照學校通知單上日期到校完成報到程序，國中總量管制學校為慈文國中、建國國中、文昌國中、內壢國中、青埔國中、東興國中、中壢國中、平鎮國中、大成國中、永豐高中國中部、光明國中、龍潭國中、大崗國中及觀音高中國中部等14所學校。

    國小總量管制學校為文山國小、中平國小、青埔國小、元生國小、青園國小、南勢國小、文化國小、義興國小、瑞塘國小、楊明國小、八德國小、仁德國小、樂善國小及文青國中小等14所學校。

    為讓家長瞭解線上報到系統操作，桃園市政府教育局網頁已放置操作手冊和DM供學校及家長參考。

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