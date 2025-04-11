為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    每年平均重大兒虐26件 近5成受虐性腦傷致死率高

    衛福部與醫療人員共同呼籲終止兒虐、守護兒少。（記者林惠琴攝）

    衛福部與醫療人員共同呼籲終止兒虐、守護兒少。（記者林惠琴攝）

    2025/04/11 13:27

    〔記者林惠琴／台北報導〕當兒虐悲歌響起，有些兒少來不及長大就葬送寶貴的生命。衛福部今（11日）公布，台灣近5年每年平均有26名兒少遭受照顧者不當對待，導致嚴重傷害或死亡，近5成為受虐性腦傷，可能出現貓熊眼、耳後瘀血等，甚至25%以上喪命，提醒照顧者一時情緒失控的不當對待，會為孩子帶來永久性嚴重傷害。

    衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，衛福部統計，近3年兒少保護通報案件從9萬件成長為14萬件，進一步檢視近5年重大兒虐死亡及重傷案件共134件，近5成、63件診斷為受虐性腦傷，超過9成發生在2歲以下幼兒身上，25%經治療仍不治死亡、75%為不可逆的永久性傷害。

    張秀鴛指出，有些受虐性腦傷的照顧者，會宣稱小孩從床上、桌上跌落，或是練習走路跌倒、輕拍孩子頭部等，但往往不是真實的理由。

    林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師李恩沛指出，受虐性腦傷俗稱「嬰兒搖晃症候群」，堪稱是最嚴重的兒虐型態，評估指標包含出現熊貓眼、耳後瘀血或腦脊髓液鼻漏，可能有顱底或顏面骨骨折，通常也會伴隨瀰漫性軸突損傷，出現意識障礙，並合併頸椎受傷，須注意遲緩性癱瘓，以及常見視網膜出血，致死率近4分之1。

    受虐性腦傷的兒少即使存活下來，李恩沛指出，7成以上會有癲癇、腦性麻痺、智能障礙等神經功能永久缺損，一半以上部分或完全失明，且超過20%無法自主進食，需要依賴鼻胃管管灌餵食。

    漱心坊心理治療所臨床心理師蔡明娟建議，在成為父母前，應做好知能、心理、共親職與資源預備。當面對寶寶哭鬧不止的照顧情境，可掌握停、走、吸、動、轉等5步驟，包含「按下暫停」、「走動步伐」、「放慢呼吸」、「身體活動」、「轉換思緒」，提醒家長即時冷靜下來調適自己的心情，才能為兒少帶來健康安全的成長環境。

    張秀鴛也提到，民眾可利用在地的社會福利服務中心、家庭教育中心、親子館等尋求育兒指導、教養諮詢、喘息服務、社區支持、經濟補助等支持服務，衛福部亦有提供一些教養影片、教養手冊等線上資源開放使用。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播