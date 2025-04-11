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    黑面琵鷺全球數量達7081隻創新高 來台過冬近6成

    許多黑面琵鷺會在已經收成的魚塭覓食，林保署在2021年將生態給付項目納入陸上魚塭。（圖由中華鳥會提供）

    許多黑面琵鷺會在已經收成的魚塭覓食，林保署在2021年將生態給付項目納入陸上魚塭。（圖由中華鳥會提供）

    2025/04/11 13:33

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨我國注重生態保育，黑面琵鷺在台停留過冬數量連續3年都突破4千隻，農業部林業及自然保育署今（11日）表示，「2025年黑面琵鷺全球同步普查」結果出爐，全球數量共計7081隻，創歷史新高，台灣仍為黑面琵鷺最大度冬地，調查有4169隻，占全球總數58.9%，穩居第1。

    「黑面琵鷺全球同步普查」是由香港觀鳥會聯繫各國定期於每年1月進行，今年普查日期為1月18日至19日，台灣普查工作由林保署委託中華民國野鳥學會統籌主辦，與全台各鳥會及保育團體等超過百名以上的調查員合力完成。

    林保署表示，今年全球普查共記錄到7081隻黑面琵鷺，創歷史新高，台灣記錄到4169隻，佔全球總數的58.9%，穩居最重要的度冬棲地，過冬數量比上一年度增加34隻，但未超過2023年的4288隻，近3年數量持平。

    林保署表示，在台過冬的黑面琵鷺族群9成集中於西南沿海地區，其中台南就佔過半，達2439隻、嘉義701隻、高雄408隻、濁水溪口（彰化與雲林交界）255隻、雲林202隻、屏東75隻、宜蘭縣36隻、金門23隻、澎湖15隻、彰化13隻、台北1隻及台東1隻，共計11個縣市有紀錄。

    林保署指出，雖然近年台灣黑面琵鷺的總數量變動不多，但各地的數量比例卻有明顯的波動，這可能反映黑面琵鷺會依據覓食條件而移動，而每年普查當下的環境狀況不同，也導致觀察到的分布情況隨之改變，不過過去較少記錄到黑面琵鷺度冬的彰化縣與澎湖縣，在近3年有穩定的紀錄，顯示黑面琵鷺在台灣度冬區域有持續擴張的趨勢。

    為避免黑面琵鷺在台過冬面臨棲地飽和問題，林業保育署於2021年實施的生態給付就把「陸上魚塭」納入給付項目，魚塭收成後於10月至翌年4月期間，至少連續1個月維持20公分以下的適當水位，供特定鳥種利用，每公頃每年最高可核發1萬元，台南友善魚塭面積去年就達181公頃。

    該份調查也指出，黑面琵鷺其他主要度冬地包括中國共1671隻（23.6%）、日本716隻（10.1%）、香港及深圳328隻（后海灣）（4.6%）、越南112隻（1.6%）、南韓52隻（0.7%）、菲律賓17隻（0.2%）以及澳門16隻（0.2%），與去年相比，全球各主要度冬地區的數量增減幅度均不大，整體僅微幅增加93隻，全球族群的成長趨勢已明顯趨緩。

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