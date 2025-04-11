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    台大生醫竹北院區周邊紅線違停多 民憂恐妨礙救護車通行

    新竹台大分院生醫醫院竹北院區停車位一位難求，民眾抱怨周邊道路紅線違規停車多，更可能妨礙救護車通行。（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

    新竹台大分院生醫醫院竹北院區停車位一位難求，民眾抱怨周邊道路紅線違規停車多，更可能妨礙救護車通行。（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

    2025/04/11 13:38

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院生醫醫院竹北院區停車位一位難求，民眾抱怨許多車主將汽車停放周邊道路路邊，不僅於紅線違規停車，更可能妨礙救護車通行；對此，院方表示，已設巡查機制加強勸導，第2期建設中的研究大樓已規劃大型地下停車場，同時正積極申請第3期土地暫闢平面停車場，希望緩解車位不足的燃眉之急。

    進駐新竹生醫園區的保二生醫小隊表示，每天都有編排勤務巡邏勸導及依規逕行舉發。依交通安全處罰條例相關規定，紅線違規停車可處600元至1200元罰鍰。醫院附近的生醫六路上就有中央廊帶地下停車場，1小時收費30元，請就醫民眾多加利用，切勿心存僥倖心態。

    民眾抱怨，台大竹北院區周邊道路，大多僅雙向兩線道，因此都是劃設紅線禁止臨時停車，每天卻見許多汽車違規停放在生醫路一段、生醫路二段、生醫六路等路邊，不僅影響交通順暢，會車困難，更令人憂心的是可能嚴重妨礙救護車通行。

    新竹台大分院表示，目前生醫醫院竹北院區地下2樓停車場有266個車格，東西側平面停車場合計283格，共有549個車位，但經常滿載不敷使用。該院於第2期建設中的研究大樓，已規劃有大型地下停車場，預期可以充份提供民眾就醫停車的需要。

    另院方也積極向科學園區管理局申請使用第3期土地，在規劃階段暫整地作為平面停車場之用，盡力就現有空間進行最大化利用，希望可以緩解周邊停車位不足的燃眉之急。

    新竹台大分院生醫醫院竹北院區停車位一位難求，民眾抱怨周邊道路紅線違規停車多，更可能妨礙救護車通行。（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

    新竹台大分院生醫醫院竹北院區停車位一位難求，民眾抱怨周邊道路紅線違規停車多，更可能妨礙救護車通行。（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

    新竹台大分院生醫醫院竹北院區停車位不足，院方表示，第2期建設中的研究大樓已規劃大型地下停車場，同時正積極申請第3期土地暫闢平面停車場。 （記者廖雪茹攝）

    新竹台大分院生醫醫院竹北院區停車位不足，院方表示，第2期建設中的研究大樓已規劃大型地下停車場，同時正積極申請第3期土地暫闢平面停車場。 （記者廖雪茹攝）

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