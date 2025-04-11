中興大學研究：台灣原生紅樹林多已滅絕 現多人為植栽

施習德等人研究台灣原生紅樹林多已滅絕，現多人為植栽。（施習德提供）

2025/04/11 13:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕紅樹林是溼地生態系中重要的一環，是許多海洋生物的生長與發育環境，中興大學生命科學系教授施習德、許秋容與中山大學退休教授楊遠波，進行130篇國內外文獻系統性的回顧與比對後，確認台灣現存紅樹林已非自然原生分佈，而多由人為引入栽植，尤其基隆灣和高雄港原生紅樹林族群均已滅絕，目前僅屏東東港大鵬灣仍有有少數台灣原生的百年老樹海茄苳族群。

施習德指出，台灣目前不少地區的紅樹林均是人為栽植，甚至栽植在並非原始原生之處，過度擴張反易造成生態衝擊，包括水鳥無處棲息、招潮蟹特有種消失甚至排水不易形成水患等，這項研究為台灣紅樹林的歷史與地理分布提供全新視角，更為海岸濕地的生態保育與管理策略提供了關鍵參考依據，不應過度擴張，期盼這些發現，能協助引導未來在環境治理與生態教育上，朝向更宏觀、務實且永續的方向發展。

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施習德、許秋容是國內紅樹林分類研究的權威，近日與楊遠波在「國立台灣博物館學刊」共同發表最新研究成果「台灣紅樹林分布的變遷」，研究全面回顧自1864年首次文獻記載以來，台灣紅樹植物的歷史分布和演變脈絡，並引用逾130篇國內外文獻，涵蓋明、清時期、日本時期至今等階段，進行在系統性的回顧與比對後，本研究進一步確認台灣現存紅樹林有許多是人為引入栽植的結果，並非自然原生分布。

此結果不僅與先前夏威夷Wester教授的研究結果相符合，也挑戰「紅樹林應該遍布台灣海岸」的倡議，為海岸濕地生態與多樣性的管理提供嶄新觀點。

團隊研究指出，基隆灣和高雄港（舊稱高雄灣）曾擁有原生紅樹林族群，但目前均已滅絕；其中基隆港的水筆仔在日本時代後期即不復存在；高雄港原本曾擁有除水筆仔之外5種紅樹植物，也因港口開發等因素而逐漸消失；目前僅屏東東港大鵬灣仍有百年老樹，研判為台灣少數原生的海茄苳族群。

其餘地區的紅樹林，依歷史文獻和早期標本採集紀錄，可確認是人為引入而非當地原生的族群，包括早期自福建、廣東所引入的，或是政府來台後陸續於沿海地區廣泛栽植而擴張的族群。

其中，淡水河口的原生水筆仔族群可能在19世紀末滅絕，現生的植被為1925年前後由當地貿易商黃東茂自福建省鼓浪嶼引入，並擴張至今日的規模；新竹新豐地區的水筆仔與海茄苳，考據為1790年由徐熙拱從廣東陸豐所引入的。

研究提出，整體而言，台灣西海岸現存的紅樹林依據可考紀錄均為人為栽植，並無原生分布的歷史紀錄。

施習德（右起）、許秋容與楊遠波發表「台灣紅樹林分布的變遷」研究。（施習德提供）

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