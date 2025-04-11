寵物就醫結善緣 飼主捐款嘉大獎助學金傳遞愛與希望

白頭翁飼主楊韻宸（左）捐贈33萬元給「嘉大學生安心就學獎助學金」，感謝獸醫學院附設動物醫院。（嘉大提供）

2025/04/11 13:28

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學獸醫學院附設動物醫院日前成功救治一隻白頭翁，飼主楊韻宸小姐為感謝醫療團隊，捐贈33萬元給「嘉大學生安心就學獎助學金」，希望傳遞愛與希望，幫助更多需要被幫助的學子完成夢想。

楊小姐說，2年前她拾獲一隻生病的白頭翁，飼養後朝夕相處產生感情。日前白頭翁翅膀羽毛缺損，輾轉至多家動物醫院仍未見好轉，身為媽祖信徒的她虔誠請示媽祖，兩度獲指示前往嘉大動物醫院，並指定就診時間與醫師，最終在董光中獸醫師團隊專業問診及有溫度醫療下逐漸康復。

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楊小姐說，她僅有專科學歷，當年也是一邊打工一邊唸書，深知經濟壓力對學習的影響。如果能讓學子少一點煩惱，多一點學習的空間，或許他們能有機會出國進修，或研發創新商品，完成夢想。

為感謝嘉大動物醫院團隊的用心與專業，楊小姐捐贈33萬元給「嘉大學生安心就學獎助學金」，希望傳遞愛與希望。

校方表示，「安心就學獎助學金」有政府對等補助機制，捐助者每捐出1元，教育部就相對補助1元，「一份心意，成就兩份幸福！」感謝楊小姐的愛心，這份溫暖將成為學子追夢的力量。

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