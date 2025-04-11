振興式微產業 台南仁德公所力推桑椹採果樂

台南仁德曾是國內桑椹的重要產地，區公所開辦親子採果活動，大小朋友玩得很開心。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/11 13:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕桑椹是極具價值的經濟作物，台南仁德文賢里曾為國內知名的栽培區，隨著都市化發展，逐漸式微，進入收成期，公所結合鐵馬采風遊程，舉辦親子採果樂活動，並串連鄰近的奇美博物館等熱門景點，振興傳統產業，也行銷地方觀光。

仁德區長黃素美表示，桑椹擁有豐富的花青素，營養價值高，深受歡迎，轄內產地集中在文賢里的三甲聚落，田間道路兩側、三合院周邊等，隨處可見，鼎盛時期，栽種面積達40公頃。

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黃素美說，桑椹在清明節前後進入採收期，紅、黑果實長滿枝頭，形成地方特色，隨著社會演進，以及採購工資攀升，加上鮮果保存不易等因素，產業逐漸沒落，迄今僅剩個位數農戶，種植面積大幅下滑，目前只有2.68公頃。

公所串連了鄰近的奇美博物館、保安車站與十鼓文創等熱門景點，連續第3年在桑椹採收期，結合三甲社區發展協會舉辦親子體驗活動，推廣特色產業，也扎根生態教育，同時行銷地方觀光。

活動結合鐵馬遊與採果樂，於本月13日登場，迴響熱烈，受理報名後隨即「秒殺」，火速額滿；當天除了桑椹的濃縮原汁、果醬、奶酪等特色加工品之外，還有手作多肉植物盆栽，都是社區營造轉型的產物。

黃素美強調，該活動源於公所2019年的審議社造「雙輪田厝文化桑葚故鄉漫遊」的提案，深入產業歷史後，與地方攜手推廣，藉由食農教育課程的結合，正式策辦，主打親子體驗。

三甲社區發展協會理事長鄭素香提到，4月份是桑椹主要產期，由於營養豐富，市場頗受歡迎，目前商販收購行情多在每台斤35元以上，價格還不錯。

台南仁德曾是國內桑椹的重要產地，區公所開辦親子採果活動，全力推廣，大小朋友玩得很開心。（記者吳俊鋒攝）

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