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    八里五福宮傳善9年 今捐贈逾190萬物資與AED貼片

    新北市八里區五福宮捐贈市值65萬1912元的民生物資及市值125萬元的AED貼片予新北市政府，並協助弱勢團體、提升救護效率。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區五福宮捐贈市值65萬1912元的民生物資及市值125萬元的AED貼片予新北市政府，並協助弱勢團體、提升救護效率。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/11 13:22

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區五福宮以奉祀五路財神聞名，長期致力於濟世救人，推廣善念回饋社會。今（11）日再度響應公益，捐贈市值65萬1912元的民生物資及市值125萬元的AED貼片予新北市政府，協助弱勢團體、提升救護效率，由社會局副局長許秀能及消防局副局長蔡武忠代表受贈。

    五福宮主委鄭戴麗香表示，廟方主祀五路財神，每年農曆3月與7月均舉辦法會，自2017年起，已連續9年將法會物資捐贈新北市實物銀行。此次適逢五路武財神聖誕千秋，特別捐出大量民生物資，藉由「新北市好日子愛心大平台」轉贈予弱勢家庭，並同時捐贈500組AED貼片，協助消防局提升緊急救護量能。

    此次捐贈內容包含3000斤白米及699箱生活物資，包含乾泡麵、餅乾、沖泡麥片、沙拉油、即食罐頭等，全部由五福宮同仁協助採購並搬運至會場。物資將由社會局社福中心社工評估後，分配至新北市各地弱勢家庭，協助民眾穩定基本生活，應對日常挑戰。

    社會局長李美珍對五福宮多年來的善舉深表感謝，強調五福宮9年來已累計捐贈市值近1900萬元物資予市府，此次捐贈3000斤白米及699箱物資，後續會透過新北14處社福中心發放給弱勢家庭。呼籲更多團體與市民響應「新北市好日子愛心大平台」，共同為弱勢族群注入希望與力量，讓關懷與溫暖在新北持續延伸。

    消防局副局長蔡武忠指出，回饋型AED貼片可讓救護人員施行高品質CPR，也能透過AED貼片紀錄急救過程，視、聽回饋輔助，有效提升心肺復甦術的品質，感謝八里五福宮多年來的善心捐贈，大大提升消防救護效能，幫助弱勢族群與急需急救的傷病患。

    八里五福宮捐贈3000斤白米及699箱民生物資，關心新北弱勢家戶，11日由主委鄭戴麗香（左）代表捐贈、新北社會局副局長許秀能（右）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

    八里五福宮捐贈3000斤白米及699箱民生物資，關心新北弱勢家戶，11日由主委鄭戴麗香（左）代表捐贈、新北社會局副局長許秀能（右）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

    八里五福宮捐贈500組、市值125萬的AED電擊貼片，由主委鄭戴麗香（左）代表捐贈、新北消防局副局長蔡武忠（右）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

    八里五福宮捐贈500組、市值125萬的AED電擊貼片，由主委鄭戴麗香（左）代表捐贈、新北消防局副局長蔡武忠（右）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

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