另類快閃夜景！高雄鳳芸宮媽祖海巡船隊 首度夜泊台南

鳳芸宮媽祖海巡船隊妝點七彩霓虹燈夜泊台南區漁會前碼頭，與夜間星空相互輝映，成為另類的快閃夜景。（圖由張鎧臣提供）

2025/04/11 12:50

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市安平靈濟殿與高雄林園鳳芸宮4年1次的海上會香，今日啟程回鑾，這也是首次在台南駐駕夜宿，25艘妝點七彩霓虹燈船隊夜泊台南區漁會前碼頭，美不勝收！

靈濟殿主委何志章表示，這次鳳芸宮媽祖暨海巡駐船眾神，首開先例駐宿安平開台天后宮，廟方排場祀宴洗塵熱情接待，鳳芸宮媽祖海巡船隊特別妝點七彩霓虹燈夜泊台南區漁會前碼頭，與夜間星空相互輝映，可說是另類的快閃夜景，吸引許多信眾前往拍攝留下難得畫面。

請繼續往下閱讀...

安平開台天后宮主委盧友禮指出，鳳芸宮媽祖海巡以往都是在安平駐留，今年首次駐宿，為兩地神與人締結更深厚情誼，並添加宗教盛事佳話！今天從安平開台天后宮起駕回鑾，乙巳年鳳芸宮媽祖海上巡行會香圓滿。

鳳芸宮媽祖海巡船隊妝點七彩霓虹燈夜泊台南區漁會前碼頭，與夜間星空相互輝映，成為另類的快閃夜景。（圖由張鎧臣提供）

鳳芸宮媽祖海巡船隊妝點七彩霓虹燈夜泊台南區漁會前碼頭，與夜間星空相互輝映，成為另類的快閃夜景。（圖由張鎧臣提供）

鳳芸宮媽祖海巡船隊妝點七彩霓虹燈夜泊台南區漁會前碼頭，與夜間星空相互輝映，成為另類的快閃夜景。（圖由張鎧臣提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法