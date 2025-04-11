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    屏東金鑽鳳梨評鑑潘琮詠奪冠 今年甜度王超甜18度

    屏東金鑽鳳梨評鑑，農民潘琮詠奪冠。（記者葉永騫攝）

    屏東金鑽鳳梨評鑑，農民潘琮詠奪冠。（記者葉永騫攝）

    2025/04/11 12:32

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣金鑽鳳梨評鑑成績出爐，藍天農業生產合作社農民潘琮詠奪得冠軍，甜度王則是由季軍得主林舜英獲得，甜度超過18度，可說是超甜的，潘琮詠說，他是第一次得獎，能種出好品質鳳梨的主因在土質、益肥及管理，今年的鳳梨價格平穩，正是品嚐的好時機。

    屏東縣副縣長黃國榮表示，屏東縣是金鑽鳳梨的主要產地，全台第一，面積達到3482公頃，產量11萬6268公噸，外銷約5000公噸，每年的3~5月是最好吃的時候，屏東縣政府舉辦金鑽鳳梨評選，今年共有39組農民參賽，由專家依據重量、甜度、外觀、風味與口感來評定，今天成績出爐，冠軍藍天合作社潘琮詠、亞軍雙豐合作社潘清立、季軍及甜度王由潮州鎮農會林舜英獲得。

    36歲的潘琮詠指出，因為家中務農，大學畢業後就返鄉從事農業，種植鳳梨已有12年的經驗，面積大約20公頃，第一次得獎就拿了冠軍相當高興，認為是土質、益肥及良好的管理，為種出好吃鳳梨的關鍵，認為屏東的鳳梨風味那麼棒，就是氣候和土壤都適合，也都是老天給的福利，今年鳳梨的價格平穩，比去年高一些，主因在去年因為雨水多損失較嚴重所致。

    獲得季軍及甜度王的林舜英因為工作忙，由兒子陳信安代領，說明能夠種出那麼甜的鳳梨主要在於有機肥料，種植鳳梨已10幾年了，經驗豐富。

    屏東金鑽鳳梨評鑑出爐，今年的鳳梨有特色，甜度能高達18度。（記者葉永騫攝）

    屏東金鑽鳳梨評鑑出爐，今年的鳳梨有特色，甜度能高達18度。（記者葉永騫攝）

    屏東金鑽鳳梨評鑑，今年甜度王達到超甜18度以上。（記者葉永騫攝）

    屏東金鑽鳳梨評鑑，今年甜度王達到超甜18度以上。（記者葉永騫攝）

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