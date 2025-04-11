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    台南金鑽鳳梨「正當時」 新北板橋農會力推酸甜美味

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

    2025/04/11 12:38

    〔記者黃子暘／新北報導〕台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」，販售台南當季的台農17號金鑽鳳梨、鳳梨乾及鳳梨酥等農特產品。新北市農業局長諶錫輝、台南市農業局長李芳林表示，4至5月為台南市山上區的鳳梨產季，鳳梨富含膳食纖維、維生素B1等多種營養，歡迎大眾至板橋區農會活力超市選購。

    李芳林指出，台南鳳梨「正當時」，這次帶來新鮮的台農17號金鑽鳳梨，它色澤金黃、甜酸比優良，鮮果或加工都好吃，感謝板橋區農會提供展售場地，展售會現場有16個攤位，除販售鳳梨外，也有台南市青農展售芝麻粉、芭樂、金桔、蜂蜜、小蕃茄、米、芒果醬、蓮藕粉等農產品，與北部消費者一起分享南部的好味道。

    諶錫輝說，鳳梨富含膳食纖維、有機酸、維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀及多種礦物質，是兼具美味與營養的水果，4月至5月為台南市山上區鳳梨產季，展售會山上區農會攤位購買鳳梨即可享優惠價2顆150元優惠，展售會結束後，板農活力超市內也有販售山上區鳳梨及鳳梨加工品供大眾選購。

    新北市農業局補充，市府推動「農業健康市/式」的理念，積極媒合新北市與外縣市農會，利用農會超市、社區小舖、線上商城、團購活動及希望廣場、果菜市場等通路，協助農友銷售農特產品，建構農業、市民及生態共好的永續健康環境。

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

    台南市府、台南山上區農會今（11）日至新北市板橋區農會農業活力廣場舉辦「山上區鳳梨暨農特產品展售會」。（記者黃子暘攝）

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