高雅孤挺花、婉約鳶尾花 陽明山球根花卉爭奇鬥艷

高雅挺立的孤挺花，花色從深紅、純白到複色漸層，展現育種的多樣性與觀賞價值。（圖由台北市公園處提供）

2025/04/11 12:39

〔記者何玉華／台北報導〕天氣逐漸暖和，沉睡一季的大地悄然揭開春天的序曲，藏在土壤中的球根花卉，在4月的陽光中綻放出令人驚艷的色彩，陽明山花卉試驗中心將於今（11）日起至20日舉辦「球根花卉展」，繽紛的色彩春意盎然。

台北市公園路燈工程管理處指出，「球根花卉展」將展出鳶尾、君子蘭、紅花鶴頂蘭、大理花及花型多變、色彩繽紛的孤挺花。從深紅、純白到粉橘與漸層複色，百花齊放、爭奇鬥艷，如花之樂園。

請繼續往下閱讀...

花卉試驗中心主任林育正表示，此次展出的球根花卉種類多，風格更是各具特色；有高雅挺立的孤挺花、婉約優雅的鳶尾花、端莊秀麗的君子蘭，以及象徵忠貞愛情的百子蓮，每一朵都展現出球根植物獨有的生命韻律與魅力。

林育正說，這次展覽結合環保理念，透過創意再造讓廢棄陶盆、鐵桶、木箱等回收材料變為別具一格的花器，與花卉巧妙融合，打造層次豐富的藝術裝置；花卉中心綠化教室在展期的週末也規劃2場課程，分別為明（12）日的「球根花卉超好種」課程，邀請春天球根工作室老師謝依庭，指導用簡單器皿與清水種植球根花卉。19日「禪繞新生命，藝術傳永續」課程，由北投社大老師汪詩倩帶領，結合禪繞畫與環保花器改造。

花卉試驗中心提醒，展場在山區，周邊停車空間有限，建議多加利用大眾運輸工具。平日可搭乘公車260、303、681、紅5、小15及皇家客運金山線（1717線），假日另有休閒公車109、111，於「山仔后派出所站」下車後，步行約3分鐘即可抵達。

大理花花色從柔和粉彩到濃烈飽和，是球根花卉中變異性最豐富的代表之一。（圖由台北市公園處提供）

鳶尾花綻放出優雅與力量兼具的美感。（圖由台北市公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法