為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    4/12「人民是頭家」、4/13「聲援巴勒斯坦」 北市2場集會遊行交管

    「人民是頭家」集會遊行活動管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「人民是頭家」集會遊行活動管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/11 12:22

    〔記者劉慶侯／台北報導〕北市中正區北平東路、凱達格蘭大道等路段於4月12日（星期六）9時起至4月13日（星期六）22時止，警方分別申准舉辦「人民是頭家」與「聲援巴勒斯坦」共2場集會遊行活動。中正第一分局業規劃交通疏導管制勤務，屆時將進行人車管制。

    一、「人民是頭家」集會活動：

    （一）114年4月12日9時起，北平東路（林森北路【不含】至紹興南街【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，以搭設舞台、音響等硬體設備，預計至4月13日22時前活動撤場結束，始開放車輛通行。

    （二）擴大交管範圍：為維護集會現場周邊交通秩序與安全，忠孝東路與杭州北路口將視周邊路段（北平東路、紹興南街）車流狀況，彈性管制往北通行。

    二、「聲援巴勒斯坦」集會遊行活動：

    （一）遊行路線（14時30分出發）：

    西門捷運站6號出口（集合後出發）→（直行）中華路西側人行道→（右轉）漢口街一段→（右轉）懷寧街→（左轉）襄陽路→（右轉）公園路→（左轉）凱達格蘭大道（集會後解散）。

    （二）集會地點：

    114年4月13日16時30分起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）南側往東2線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

    活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

    「聲援巴勒斯坦」集會遊行活動管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「聲援巴勒斯坦」集會遊行活動管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播