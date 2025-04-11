4/12「人民是頭家」、4/13「聲援巴勒斯坦」 北市2場集會遊行交管

「人民是頭家」集會遊行活動管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/11 12:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市中正區北平東路、凱達格蘭大道等路段於4月12日（星期六）9時起至4月13日（星期六）22時止，警方分別申准舉辦「人民是頭家」與「聲援巴勒斯坦」共2場集會遊行活動。中正第一分局業規劃交通疏導管制勤務，屆時將進行人車管制。

一、「人民是頭家」集會活動：

（一）114年4月12日9時起，北平東路（林森北路【不含】至紹興南街【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，以搭設舞台、音響等硬體設備，預計至4月13日22時前活動撤場結束，始開放車輛通行。

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（二）擴大交管範圍：為維護集會現場周邊交通秩序與安全，忠孝東路與杭州北路口將視周邊路段（北平東路、紹興南街）車流狀況，彈性管制往北通行。

二、「聲援巴勒斯坦」集會遊行活動：

（一）遊行路線（14時30分出發）：

西門捷運站6號出口（集合後出發）→（直行）中華路西側人行道→（右轉）漢口街一段→（右轉）懷寧街→（左轉）襄陽路→（右轉）公園路→（左轉）凱達格蘭大道（集會後解散）。

（二）集會地點：

114年4月13日16時30分起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）南側往東2線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

「聲援巴勒斯坦」集會遊行活動管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

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