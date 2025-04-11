新北祈福神助攻路線+2 拜廟兼練體力、朝聖戲劇拍攝地

「肌肉發達路」主打沿線7間鄰近登山步道的廟宇，信眾參拜同時也能鍛鍊體力。（新北民政局提供）

2025/04/11 13:05

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市祈福列車「神助攻路線」陸續開放，預計沿著10條路線停靠轄內77間宮廟。先前已公布6條路線，今增「肌肉發達路」、「劇迷朝聖路」；民政局長林耀長表示，「肌肉發達路」主打土城區承天禪寺等7間鄰近登山步道的廟宇；「劇迷朝聖路」則推薦汐止區濟德宮等6處戲劇拍攝場景，加入官方Line帳號（https://lin.ee/VKfE6tc）完成指定任務，就有機會兌換限量文創列車。

「肌肉發達路」列車編號783，取自諧音「去爬山」，7間廟宇有土城區承天禪寺、鶯歌區碧龍宮、瑞芳區青雲殿、五股區觀音山妙雲寺、貢寮區德心宮、坪林區協德宮、深坑區鎮南宮，參拜也能鍛鍊體力。

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林耀長說，其中，坪林協德宮與全台最長（3.9公里）的觀魚步道相鄰、深坑鎮南宮旁登山石階步道有384階；鶯歌碧龍宮旁有孫龍步道，全長2.1公里，馬拉松冠軍周庭印受邀挑戰，邊跑邊問「還會很遠嗎？」相關逗趣影片可至臉書粉專「新北民政保平安（https://www.facebook.com/ntpccitizenaffairs/videos/699780719151405?locale=zh_TW）」觀看。

此外，民眾可按「劇迷朝聖路」走訪6個戲劇、電影取景地點，像是因「通靈少女」聲名大噪的汐止濟德宮、「模仿犯」永和區南清宮、「大顯神威」坪林區保坪宮、「女兵日記女力報到」新莊區保元宮，新莊地藏庵、三芝區北海聖雲宮也曾於「戲說台灣」等鄉土劇露面，列車編號666，象徵順風順水、六六大順。

民政局補充，即日起於「新北民政保平安」完成指定任務，也有機會抽中限量祈福列車，更多廟宇路線與活動詳情，可至「新北祈福列車」網站查詢。

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