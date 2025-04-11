梅嶺「綠光精靈」大爆發 賞螢湧人潮

梅嶺的螢火蟲持續大爆發，「綠光精靈」在林間群舞。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/11 11:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年春雨較為充沛，台南楠西梅嶺風景區的火金姑提前現蹤，迄今仍在大發生期，數以千計的「綠光精靈」滿山飛舞，雖然賞螢活動的假日預約與總量管制已經告一段落，但人潮持續湧至，相當熱鬧。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，目前伍龍步道往上不遠處的兩側，就能看到火金姑的蹤跡，一路到海拔約900公尺的「出水仔」等，沿途可見綠光精靈在夜空下閃爍、群舞，螢況相當好，若氣候條件配合，有機會持續到本月底。

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許鴻文說，受到春雨滋潤，今年火金姑在3月下旬提前大發生，現仍爆量現蹤，從低海拔處一路往上，甚至比出水仔賞螢區更高的福德祠、茶園等都有，歡迎民眾把握機會。

許鴻文呼籲遊客，入夜後能見度較差，切勿偏離伍龍步道主線，以策安全，也不要捕捉、喧嘩，以光線直射更是禁忌，手電筒記得套上紅色玻璃紙，大家共同維護珍貴的螢火蟲生態。

觀光旅遊局副局長鄭道立指出，梅嶺螢火蟲持續大爆發，在地農民觀察，伍龍步道往上步行約100米，就有一定的數量可欣賞，民眾現在不需預約報名，即能自行入山，但務必注意安全。

鄭道立強調，梅嶺的賞螢活動來到第20屆，一直深受歡迎，今年已逾6000人上山，為維護火金姑生態，目前伍龍步道仍然禁止汽、機車進入，也確保遊客安全，管制時間至本月30日止。

觀旅局今年將楠西的梅嶺與龜丹結合，全新推出「螢光花泉季」主題活動，有螢火蟲、泰國櫻、溫泉等3大亮點，要為大家帶來不一樣的深度遊程，整體活動到本月20日為止。

當地農民建議，在伍龍殿前面，以及大眾餐廳旁邊等處都規劃停車空間，遊客可多利用，再步行而上賞螢，相當方便。

玉井警分局長劉柏陞提到，在重點時段會加強交通疏導，請民眾配合，尤其於下山時更要注意，儘量使用低速檔行駛，以確保安全。

梅嶺的螢火蟲持續大爆發，「綠光精靈」在林間群舞。（記者吳俊鋒攝）

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