顛覆學界認知！台日研究台灣最老人類化石 確定為10萬年前丹尼索瓦人

台灣最古老人類化石「澎湖1號」經台日團隊鑑定後，發現是過去只會出現在寒冷的西伯利亞或高海拔的青康藏高原的丹尼索瓦人種，該研究躍上國際頂尖期刊《Science》。（翻攝自Science）

2025/04/11 12:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕目前台灣最古老、於澎湖發現的人類化石「澎湖1號」經台、日研究團隊確認是來自距今約10萬年前的丹尼索瓦人種，丹尼索瓦人為一已滅絕的古人種，過去被認為僅分布在西伯利亞、青康藏高原等寒冷區，該發現顯示丹尼索瓦人的分布區可能更廣泛，研究已發表在頂尖國際期刊《Science》。

被命名為「澎湖1號」的台灣現存最古老人類化石，是2015年時在澎湖海溝打撈上岸的一具古人類下頷骨化石，經台日團隊研究確認後屬於目前已滅絕的古人類丹尼索瓦人，性別則為男性，丹尼索瓦人的特徵包含堅厚且低矮的下頷骨、大型臼齒與厚實的前臼齒牙根，還有第3大臼齒缺失的現象，特徵與高而纖細的尼安德塔人下頷骨不同。

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在台灣科技媒體中心邀請下，研究共同作者之一的台大生命科學系副教授蔡政修表示，過去都以為丹尼索瓦人主要分布寒冷的地區，長期以來在較溫暖、低緯度的地區並沒有確切發現丹尼索瓦人紀錄，這次的發現則提供確切的證據，等同掀開丹尼索瓦人足跡謎團的第一層面紗。

蔡政修進一步指出，這次研究雖僅成功萃取部分古蛋白質資料，未成功取得古DNA，會讓後續分析與推論受到很大的限制，但並不影響或降低台灣首次發現有丹尼索瓦人的重要性，未來研究將往探究丹尼索瓦人如何來到、生存、或再走出台灣的更多細節。

研究共同作者之一的科博館研究員張鈞翔表示，在台灣發現了丹尼索瓦人化石，足以拓展學界對丹尼索瓦人活動範圍認知，並了解到丹尼索瓦人擁有適應不同環境的能力，除了寒冷的西伯利亞、海拔甚高的西藏地區，還可以棲息在較溫暖的地區。

對於該篇重量級的新發現，陽明交大生命科學系暨基因體學研究所副教授可文亞表示，過去發現丹尼索瓦人的直接證據僅有來自西伯利亞的丹尼索瓦洞穴與青藏高原的夏河遺址，澎湖1號確定也是丹尼索瓦人顛覆過去學界認知，顯示該人種生態適應性高外，更關係到未來國人將如何重新認識自我，並將台灣更明確地標示在人類演化的地圖上。

可文亞表示，理解祖先的根源，可豐富集體認同，也有助與自身的文化與生物遺產建立更深層的連結，他也提醒，未來研究還需要進一步解析丹尼索瓦人是否在不同地區，族群間存有遺傳結構，或者是否存在親緣關係與丹尼索瓦人非常相近的其他人種的可能。

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