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    台中大量用氣餐飲業稽查 2餐廳未申報公安檢查

    市府針對大量用氣餐飲業做聯合稽查。（經發局提供）

    市府針對大量用氣餐飲業做聯合稽查。（經發局提供）

    2025/04/11 11:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨2月13日發生嚴重氣爆釀5死30多人輕重傷，台中市府針對大量用氣50家餐飲業聯合稽查，公佈最新稽查4家業者，其中巧味膳房、新大里便利自助餐，查出有營業面積大於300平方公尺，卻未申報公安檢查簽證，及餐廳廚房防火區劃不符等違規情形，將由都市發展局依建築法處以6萬元至30萬元罰鍰，並限期改善。

    經發局再公佈近日稽查品心餐飲有限公司（品心港式飲茶大里店）、大里區巧味膳房、大豐奶豆漿店（台北永和豆漿大王益民店）、新大里便利自助餐等4家業者情形，業者天然氣管線，經檢測均無缺失，與天然氣事業單位前次檢查結果相符，場所公共意外責任險均依法投保。

    但業者有廚房作業環境缺失，經發局表示，包括烹煮區及冷凍庫應有高溫及低溫標示、洗滌區走道堆放物料、電箱前方物料阻擋等情形，已由稽查人員現場勸導場所業者即刻改善。

    經發局進一步指出，大量用氣餐飲業聯合稽查已完成31家，市府將針對尚未稽查的19家大量用氣餐飲業者持續進行聯合稽查，並於4月30日前完成全案稽查作業，督請業者落實自主管理，以維護營業場所安全。

    市府針對大量用氣餐飲業做聯合稽查。（經發局提供）

    市府針對大量用氣餐飲業做聯合稽查。（經發局提供）

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