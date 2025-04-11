新北校護人員聯合甄選釋21職缺 4/23～4/29線上報名

新北市今年度「學校護理人員聯合甄選」釋出21個職缺，採「初試加複試」雙階段辦理，教育局長張明文指出，初試自4月23日8點起至4月29日18點止開放線上報。（圖由新北市教育局提供）

2025/04/11 11:51

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年度「學校護理人員聯合甄選」釋出21個職缺，採「初試加複試」雙階段辦理，教育局長張明文指出，初試自4月23日8點起至4月29日18點止開放線上報名，即日起可至「新北市教育人員聯合甄選報名系統」下載甄選簡章查詢報考詳細資訊。

教育局表示，校護人員甄選6月7日辦理初試，考科為「學校衛生護理學」與「綜合護理學」，題型皆為選擇題；6月28日辦理複試，內容包含急救實務演練、口試與資績審查，複試成績即為錄取依據，初試成績不再列入計算。

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教育局說，為了提升報名效率與便利性，初試自4月23日至4月29日採線上報名、繳費，提供超商或ATM轉帳繳費方式，6月18日現場辦理複試報名及資格審查，7月3日公告正備取名單，7月10日公開分發並即時公布結果；相關訊息也刊登於行政院人事行政總處「事求人機關徵才系統」、市府「市府徵才區」等平台以便查詢。

教育局補充，若對報名流程有疑問，可於4月21、22日、6月12、13日的法令諮詢時段撥打簡章專線諮詢，市府積極建構「智慧健康校園」，推出「智能掛號暨創新通報系統」以來，有助提升校護工作品質，邀請專業護理人員一起守護新北40萬學童健康。

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