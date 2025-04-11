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    小黃司機作家王國春超商廁所忘錢包 靠著2貴人尋回、錢不減反增

    彰化縣小黃司機王國春除了開計程車，也會透過粉專寫下小黃司機的故事，還因此出書成為作家。（取自王國春-我只是個計程車司機粉專）

    彰化縣小黃司機王國春除了開計程車，也會透過粉專寫下小黃司機的故事，還因此出書成為作家。（取自王國春-我只是個計程車司機粉專）

    2025/04/11 11:49

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣計程車司機王國春昨天發現自己掉了錢包，回想自己可能是在彰化市一家超商上廁所忘了拿，偏偏他要開車北上，無法立即返回，新開超商找不到店名，最後急中生智，先打電話給超商對面的涼麵店家詢問，再撥打超商電話，店員確認有撿到，王國春原以為錢包只有2萬元，找到才發現是3萬元，只因為他都沒仔細在算錢包有多少錢。

    王國春除了開計程車，也會透過《王國春-我只是個計程車司機》粉專寫下小黃司機的故事，還因此出書成為作家。他表示，他昨天掉了錢包，原本是嚇到不知所措，因為錢包找不回來的話，不只是車資2萬元沒了，加上還有證件等相關卡片要掛失，真是麻煩事一堆。

    王國春說，他昨天下午要去新竹演講，在經過國道泰安服務區發現錢包不見了，他猜想應該是在彰化市一家超商上廁所，就放在廁所，忘記拿出來。但因為他無法立即折返，想要打電話給超商，卻發現超商是新開的，網路都找不到電話。最後想到對面曹園公園店-特製涼麵、手工水餃，只好硬著頭皮打給涼麵店，詢問對面超商的店名，才知道是「彰化旭光店」。

    王國春連忙找到超商電話，打電話過去時，店員告知有撿到，會幫忙留著，他在演講結束後，火速從新竹返回彰化市，並包了個紅包感謝店員的拾金不昧，打開錢包一看，原來錢包裡不只是2萬原現金，其實是有3萬多元，因為他都沒仔細在算錢包有多少錢。

    最後，王國春還走到超商對面的涼麵店吃涼麵，還買了冷凍水餃，結帳時感謝店家在中午的幫忙，他認為這真是太幸運了，原本不敢奢望錢包可以撿得回來，錢還會在。在涼麵店老闆與超商店員的兩大貴人幫助下，讓他找回了錢包，也發現人間的溫暖。

    王國春在超商廁所掉了錢包，靠著超商對面的涼麵店與超商員工的兩位貴人找回錢包。（取自《王國春-我只是個計程車司機》粉專）

    王國春在超商廁所掉了錢包，靠著超商對面的涼麵店與超商員工的兩位貴人找回錢包。（取自《王國春-我只是個計程車司機》粉專）

    王國春在超商廁所掉了錢包，靠著超商對面的涼麵店與超商員工的兩位貴人找回錢包。（取自《王國春-我只是個計程車司機》粉專）

    王國春在超商廁所掉了錢包，靠著超商對面的涼麵店與超商員工的兩位貴人找回錢包。（取自《王國春-我只是個計程車司機》粉專）

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