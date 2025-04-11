台美關稅變局台灣茶拚擴大美市占 農業部：危機也是轉機

農業部次長胡忠一表示，因應關稅變局，農業部將會以三大方案支持國內茶葉業者，包含擴大貸款額度與利息補貼，還有提升製造設備、國內外多元行銷。（記者楊媛婷攝）

2025/04/11 11:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕受台美關稅變局影響，我國茶葉最大外銷市場為美國，佔總體外銷量約3成，農業部今（11日）邀集茶葉產業業者與談，農業部次長胡忠一會前接受採訪表示，目前較擔憂美國市場受景氣影響萎縮，但在美國市場茶葉主要競爭對手國關稅更高，認為危機也是轉機，將更加強產地溯源，避免境外茶葉洗產地。

美國總統川普日前宣布實施對等關稅，台灣輸美半導體以外產品一度關稅提高到32%，昨又宣布未對美國報復制裁的國家90天內關稅調降為10%，中國關稅則提高到145%，在關稅變局下，農業部近期提出支持我國主要輸美農產品項的支持措施，也和業者舉行座談會與說明會，針對茶葉可能受台美關稅變局的衝擊，胡忠一指出，農業部提出3大措施，首先是加大貸款額度、提供利息補貼，另外也會持續提升台灣茶產業競爭力並加強國內外行銷，其中將提供業者國外行銷推廣的費用補助等，提案已在昨天的行政院院會通過，詳情則擬於14日對外公布。

請繼續往下閱讀...

台灣茶葉在美國的競爭對手國為中國、越南、斯里蘭卡、印度、英國，2日公布加徵被課賦的關稅分別是54%、46%、44%、26%、10%，目前最新關稅則又調整為中國145%，其他國家10%，胡忠一指出，現在最終關稅稅率還未確定下，對台灣茶產業是危機也是轉機，尤其台灣茶葉在美國市場最大競爭對手是中國，會把握機會拓展台灣茶在美國市場，突顯台灣茶葉烘焙技術優越，我國於2023年起就將國產茶葉納入全面溯源品項，就是避免境外茶混充，未來也會將相關制度推廣到國際，讓國際對台灣茶葉更信賴。

台灣區茶輸出業同業公會理事長吳立文表示，輸美的茶業主要是以3公斤以上包裝的商用茶（手搖飲原料）為主，目前關稅變局下只擔心消費市場的萎縮，也坦言美國雖是台灣茶主要外銷市場，但總量事實上影響不大，也認為這是台灣茶業進一步拓展美國市場的機會，不過因為關稅還沒確定，目前業者也都還在觀望，等最後政府提出步驟跟方向後，一定全力配合。

由於商用茶多是調製後的半發酵紅茶，許多調製茶都是進口越南茶後再行調製，就可標為台灣製，外界擔憂是否可能成洗產地漏洞，農糧署署長姚士源表示，境外茶葉原料調製後的調製茶產地標示為台灣等問題，因為涉及多部會，必須再討論，也指出就台灣自己生產的茶葉都有百分百溯源，並有產地檢定技術，為防堵洗產地，今年的稽查件數將從7千件再增加3成。

因應台美關稅變局，農業部今邀集茶葉產業業者與談。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法