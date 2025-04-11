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    高中職甄選入學術科測驗明登場 近萬名考生報名

    高中職甄選入學術科測驗明日起登場，全國近萬名考生報名。（圖擷取自官網）

    高中職甄選入學術科測驗明日起登場，全國近萬名考生報名。（圖擷取自官網）

    2025/04/11 11:18

    〔記者林曉雲／台北報導〕考季來臨，教育部今（12）日提醒，114學年度高級中等學校特色招生「專業群科甄選入學術科測驗」自明日起陸續開跑，共有91所學校、362個科（班、組）辦理，共計有9830名考生報名，預計錄取7954名，台北市術科測驗訂於後（13）日舉行，其餘縣市於明日進行，預計5月19日上午9時公布成績，6月13日上午9時放榜，考生宜留意測驗內容範例及試場規則等資訊。

    教育部國教署組長黃瀞儀說明，高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，是以術科測驗為主的實務選才機制，測驗內容多元，包含刀工測驗、飛機基本構造辨識、立體造型描繪、創意手縫實作、基本電路設計與接線、電腦程式撰寫及基礎農業辨識等，可提供具有職業或技能性向發展潛質的國中生升學技術型高中，讓技優人才適性接軌，培育更多國家優質技術人才。

    黃瀞儀表示，各招生學校術科測驗內容範例及試場規則等相關資訊，可至特色招生專業群科甄選入學宣導網下載簡章查閱；各招生學校詳細術科測驗相關事宜，可逕洽各招生辦理學校。

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