今年國旅預期不樂觀！「2025澎湖四季旅遊」北中南辦推介會

澎管處攜手澎湖縣政府旅遊處，舉行北中南旅遊說明會。（澎管處提供）

2025/04/11 11:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年國旅市場預期不樂觀！交通部觀光署澎湖國家風景區管理處特攜手澎湖縣政府、澎湖觀光圈，以及澎湖各觀光旅遊產業公（協）會等單位，分別前往台北、台中、高雄舉辦「2025澎湖四季旅遊」同業推介會。吸引超過210家旅行業者、近260位代表出席，包括立榮航空、華信航空、澎湖輪，以及台北、台中、高雄等地區相關旅行公（協）會等組織。

澎管處長郭振陵表示，隨著境外旅遊市場開放，國內旅遊進入高度競爭階段，離島觀光面臨更大挑戰，如何吸引旅客、延長停留時間並提升旅遊價值成為重要課題。因此，澎管處偕同澎湖縣政府提前布局，在旅遊旺季前率先啟動同業推介會。

請繼續往下閱讀...

現場向旅行業者介紹「澎湖國際海上花火節」、「澎湖跳島自行車嘉年華」、「澎湖追風音樂燈光節」、「菊島澎湖跨海馬拉松」，以及「澎湖四季旅遊」與「台灣好行-澎湖輕鬆遊」等重要活動與資訊，並積極與各大旅行社合作，鼓勵業者規劃創新、多元的旅遊行程，搶攻國內外市場，延續澎湖的旅遊熱度。

此次推介會特別邀請澎湖當地觀光產業代表，共同推廣最新旅遊產品與特色體驗，並攜手華信航空、立榮航空及澎湖輪等重要交通業者，分享最新航班動態與優惠資訊，提升旅遊便利性。並精心安排澎湖道地美食品嚐與精彩摸彩活動，讓來賓在推介會上率先感受澎湖獨特風情魅力與熱情。

澎湖四季旅遊，展開北中南說明會。（澎管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法