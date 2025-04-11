為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    重啟人生！揮別家暴與負債 單親2寶媽在採購工作找回笑容

    小寧找到穩定工作，照顧一雙兒女與母親更有力量。（勞動部中彰投分署提供）

    小寧找到穩定工作，照顧一雙兒女與母親更有力量。（勞動部中彰投分署提供）

    2025/04/11 11:05

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣單親2寶媽小寧，因為遭受家暴離婚，為了照顧重病母親，決定從北部返回老家，在忙著照顧老小下，也花光所有積蓄還舉債，靠著勞動部中彰投分署大城就業服務站幫忙，在熟食料理代工食品廠找到採購工作，也讓小寧找回了笑容。

    小寧從台南應用科大服裝設計科系畢業，原本在服裝設計領域工作，但因為家暴離婚，獨力撫養2個年幼小孩，加上媽媽生病，決定帶著小孩返回彰化家鄉。

    由於小寧忙著照顧小孩與媽媽，無法分身去上班，8年花光了積蓄來付學費與醫藥費，只好舉債度日，為了不讓債上加債，小寧鼓起勇氣走入大城就業服務台。就服員就近找上友善企業，透過「僱用獎助措施」，讓熟食料理加工食品廠為小寧量身打造採購助理的工作，讓小寧從頭學起，如今已穩定工作1年。

    中彰投分署表示，一般來說，雇主會因為種種考量，對進用家暴受害者、身心障礙者等特定族群會多所考慮，因此，透過「僱用獎助措施」來強化讓雇主的意願。只要對於失業期間連續達30日以上特定對象，或是失業3個月以上弱勢勞工的雇用意願，並透過公立就業機構推介進而錄用，每月可申請9000到13000元補助，最長可達12個月，而小寧就是透過這個方案來找到笑容，重啟人生。

    小寧找到穩定工作，開心與就服人員分享。（勞動部中彰投分署提供）

    小寧找到穩定工作，開心與就服人員分享。（勞動部中彰投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播