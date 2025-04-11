迎考季持准考證到台南2廟參拜 送鹼性水與神加持筆

台南北區成功國中學生們在師長與台鹽公司主管、開基玉皇宮人員陪同下，參拜玉皇上帝及五文昌祈求國中會考順利。（圖由台鹽公司提供）

2025/04/11 10:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台塩海洋鹼性離子水迎接考季，推出金榜題名水，限量紅色瓶蓋搭配Q版文昌君揮毫造型，傳遞對考生滿滿的祝福！台鹽公司與台南開基玉皇宮近日合辦考生祈福活動，由玉皇宮主委涂大松、台鹽董事長丁彥哲陪成功國中校長鄭文鵬、家長會長黃士哲與師生們，向玉皇上帝及五文昌公祈求會考順利。

鄭文鵬等師長帶領成功國中考生們在祈福板上寫下理想學校，並向玉皇上帝、五文昌公稟報個人志願。丁彥哲與涂大松2人共持台塩金榜題名水過香爐，向玉皇上帝祈求保佑考生應試順利。丁彥哲表示，希望結合高品質的海洋鹼性離子水與玉皇上帝加持，為考生健康與臨場反應加分，祝福大家金榜題名。

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因應考季來臨，台鹽公司連年與開基玉皇宮合辦祈福活動，接獲國中會考、高職統測、高中分科測驗等學校與補教團體洽詢，還有家長替兒子、媳婦參拜，期盼能助力醫師、律師國考合格。今年台鹽擴大與府城隍廟合作，即日起持准考證赴開基玉皇宮或台灣府城隍廟參拜，即可獲贈限量台塩金榜題名水及廟方加持的考試用筆，雙倍祝福陪伴考生迎接挑戰、步步高陞！

台鹽公司並同步舉辦抽獎活動，凡購買任1瓶台塩海洋鹼性離子水，5月15日前憑發票或序號登錄活動網站，就有機會獲得ROG Zephyrus G16筆電、ROG Phone 8 Pro手機，以及PS5 Pro及1年份海洋鹼性離子水！購買整箱者，憑序號登錄再贈30次抽獎機會，還有台塩線上購購物金、海洋鹼性離子水即刮即中，超過7萬5千份好禮瘋狂送！詳情可參閱台塩海洋鹼性離子水「健康喝，FUN手玩」活動網站，或洽客服專線：0800-230990。

台鹽公司董事長丁彥哲（右）與台南開基玉皇宮主委涂大松（左）共持「台塩金榜題名水」過香爐，誠心祈願考生金榜題名。（圖由台鹽公司提供）

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