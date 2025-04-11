停復保廢止「黃安們」不能再爽用健保 陳志金分享真實案例

健保「停復保」制度之前被宣告違憲，國人長期出國仍需持續繳納健保費，不再容許先停保、返國後復保馬上就醫。示意圖。（法新社）

2025/04/11 13:17

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕健保「停復保」制度之前被宣告違憲，國人長期出國仍需持續繳納健保費，不再容許先停保、返國後復保馬上就醫。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金今日發文分享案例，指部分長期在海外的民眾不知道規定有修改，對於要補繳積欠的健保費感到不滿，他也直言「看到這些人那麼生氣，你有沒有想要為這個政策拍拍手？」

陳志金在臉書發文分享有關「停復保」被廢止後的案例。他表示有名長年住在上海的台灣男性，於2年前停掉台灣健保。如今又說回台灣恢復健保「以防萬一」，但針對健保要他補繳1萬2千元的積欠健保費，男子卻覺得政府在「搶錢」！

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陳志金說，後來這名男子在有次入境台灣時被「自動續保」，他為此抱怨政府都沒有「任何通知」。對此陳志金表示「這個補繳健保費，本來就合理，只是因為之前的「停復保」政策不合理（出國停保就不用繳費），反而讓他們賺到了」！陳志金也指出，他如果要氣，可以去氣「這位李女士」，因為就是她，讓一個「不合理」的政策被廢止的！

緊接著陳志金分享「李女士」的事蹟，並指她也是因為拒繳1498元的健保費，跟健保局（署）打官司，卻意外的為國家帶來每年23.6億的健保收入！

什麼是「停復保」？陳志金說明，以往國人出國6個月以上，就可申請健保「停保」，不用再繳健保費，再入境後「復保」（繳保費）即可就醫使用健保資源。陳志金也提到，國外醫療費用昂貴，因此，既使是買機票回台就醫，都還是非常的划算，但也因此，一直以來，有不少的爭議。

陳志金表示，有名在台灣有戶籍的李女士長期旅居國外，每年只在農曆春節才返台，短暫停留即出境，卻因接到健保局通知要繳交合計2個月1498元的健保費，而心生不滿。她覺得她一回台就「自動復保」不合理，她也沒有要用健保，為何要繳保費？

李女為此和健保局（署）打官司，結果敗訴，李女不服，經審議、訴願、行政訴訟駁回，向大法官聲請釋憲，結果憲法法庭判決「停復保」制度違憲，要求修法，結果健保署決定不修法，乾脆把原本的「停復保制度」廢掉！

陳志金指出，目前約有21萬人停保，換算下來，如果這些人沒有停保，健保保費每年將增加23億元收入！她也提到，根據「戶籍法」規定，國人出境2年以上，戶籍就會被遷出，沒有戶籍的話，健保就會自動「退保」，就不用再繳健保費。

陳志金也說明，如果在退保後2年內恢復戶籍，當天開始即為健保強制保險對象，要再開始繳納健保費。但是若是遷出退保超過2年才回來設戶籍，就要從登記戶籍開始起算6個月，才能再投保。

對此陳志金也總結，「有戶籍就要繳健保費，沒戶籍就不用繳健保費」、「出國兩年內，因為還有戶籍，就要繼續繳健保費，回國馬上可以使用健保」、「出國兩年以上（未滿4年），沒有戶籍後，就免繳健保費，回國馬上可以再投保，繳健保費使用健保」、「出國4年以上，沒有戶籍免繳健保費，回國要再等6個月，才能再投保，也就是回來要住滿6個月，才能享有健保的福利」。

陳志金在文末也指出，「感謝李女士堅定的毅力、鍥而不捨」，幫全台灣的民眾爭取到「出國也要繼續繳健保費」的待遇，讓國家每年可以增加23.6億的健保收入！恭喜她衝撞體制成功，以一個人的力量，用她認為的「不合理」，推翻更大的「不合理」！

陳志金表示，文章一開始的那位先生，不知道他現在瞭解了嗎？其實，他還是賺到了，他只需要繳在上次入境復保後的保費！之前停保的不用繳。陳志金也說，「看到這些人那麼生氣，你有沒有想要為這個政策拍拍手？」

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