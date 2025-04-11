首支國際義診團登帛琉貝里琉州 民眾對台醫說「一輩子不會忘」

台灣義診團踏著沙地走進涼亭，彎下身、蹲下膝，為每位長者量血壓、聽診、解說與關懷。（新北市醫師公會提供）

2025/04/11 09:56

〔記者林惠琴／台北報導〕全球首支國際義診團踏上帛琉貝里琉州！由新北市醫師公會主導，攜手輔仁大學與中華長照暨偏鄉醫療基金會組成的台灣國際義診團，首次深入帛琉貝里琉州，展開前所未有的醫療服務，也寫下歷史新頁。

台灣義診團為了將健康送達遙遠的貝里琉州，從主島科羅州出發，搭乘小艇穿越浪高難測的海域，往返需要2小時。這座僅有數百位居民的小島，長年缺乏穩定醫療資源，也正因交通困難，從未有國際醫療團隊真正踏上過，但這一次，台灣做到了。

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台灣義診團由新北市醫師公會理事長顏鴻順擔任團長，結合來自內科、外科、小兒科、公衛等多位專科醫師與輔仁大學師生，共同為當地民眾進行癌症篩檢、三高檢查、社區衛教。短短一天，就服務近30%的全州居民，從幼童、孕婦到高齡長者感受到健康就在眼前、溫暖在身邊。

此外，當義診正如火如荼進行時，團隊得知有幾位年事已高、行動不便的長者，無法步行至距離僅50公尺的會場，只能在涼亭中靜候。醫師們當下決定攜帶診療設備，一行人踏著沙地走進涼亭，彎下身、蹲下膝，為每位長者量血壓、聽診、解說與關懷，其中1位長者眼泛淚光、緊握著醫師的手輕聲感謝地說：「這是我一生中第一次有醫師親自走到我面前，我一輩子都不會忘記。」

貝里琉州州長Dr. Emais Roberts也親臨義診現場，感動表示：「台灣的團隊不僅帶來醫療，更帶來一種深刻的尊重與陪伴。你們是用聽診器取代槍聲，為我們帶來真正的和平。」顏鴻順則強調：「我們為了傳遞愛心而來，更是要種下一顆顆能在當地發芽的健康種子。」

貝里琉州曾是戰火硝煙交織的前線，但如今迎來的是一場不帶鋼盔，只攜聽診器的和平行動。這場橫越海洋的台灣義診，不只改變了一天，也在悄悄改變一代人對健康、對愛、對世界的想像。

長者緊握著顏鴻順醫師的手表達感謝：「這是我一生中第一次有醫師親自走到我面前，我一輩子都不會忘記。」（新北市醫師公會提供）

帛琉貝里琉州長年缺乏穩定醫療資源，也從未有國際醫療團隊真正踏上過。這一次，台灣做到了。（新北市醫師公會提供）

貝里琉州州長Dr.Emais Roberts（左四）表示，台灣的團隊不僅帶來醫療，更帶來尊重與陪伴。（新北市醫師公會提供）

台灣義診團由新北市醫師公會理事長顏鴻順（前排左三）擔任團長，結合多位專科醫師與輔仁大學師生提供服務。（新北市醫師公會提供）

台灣義診團首度深入帛琉貝里琉州。（新北市醫師公會提供）

台灣醫師以專業為舟、以愛為帆，將健康送到最遙遠也最被需要的角落。（新北市醫師公會提供）

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