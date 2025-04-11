「四月雪」降臨新店陽光運動公園 流蘇花盛開迎春意

新北市新店區陽光運動公園正值流蘇花盛開，值得一遊。（記者翁聿煌攝）

2025/04/11 09:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區陽光運動公園，流蘇樹枝頭近日陸續綻放細緻的小白花，遠望如皚皚白雪覆蓋在嫩綠枝葉上，彷彿大地鋪陳一場「四月雪」的盛景，為園區帶來清新淡雅的春日氛圍，新北市高灘地工程管理處邀請民眾來河濱公園騎腳踏車賞花，感受流蘇花海美景。

流蘇花每年約在3月至4月間綻放，因花色潔白如雪且成簇生長，宛如白雪覆蓋樹梢，因此有「四月雪」美名，流蘇為台灣原生種低海拔落葉性植物，細長花冠深裂向上綻放，形似古代仕女服飾上的流蘇，因而得名。

請繼續往下閱讀...

近年來，陽光運動公園內的流蘇樹生長情況良好，兒童遊戲場及自行車道旁的綠地皆可欣賞到流蘇的芳蹤，流蘇喜愛通風且溫暖多濕的環境，花瓣遇風飄揚，灑落一地雪白，白花與綠地相襯，駐足樹下拍照留念時，還能聞到淡雅幽香，令人流連忘返。

高灘處長黃裕斌表示，陽光運動公園遊憩設施豐富，雪白流蘇花旁即是新店熱門的共融兒童遊戲場，特色遊具配合園區地形起伏，打造出獨一無二的遊戲區，，「親子夢遊天地遊戲場」以繽紛馬卡龍色系打造11組兒童遊戲設施，大小朋友一同探索園區豐富的休憩設施，或在流蘇樹下野餐乘涼，欣賞園區風光。

民眾前往陽光運動公園，可搭乘捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站沿環河路人行道步行至湯泉陸橋即可連接陽光橋到達陽光運動公園，公車：8、202區、208、208區、248、624、897、905副、913、935、橘1、橘9線至陽光運動公園站下車後即可到達陽光運動公園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法