高雄「大港實習」開放設籍高雄青年參加 註冊即贈百元禮券

就讀高雄科技大學財務管理學系黃同學（右），在新盛力科技實習。（青年局提供）

2025/04/11 09:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局「大港實習」創下媒合率、留任率雙高，今年計畫再升級，青年局今天（11日）宣布，除高雄市高中職與大專院校學生外，更開放設籍高雄、年齡15至29歲的青年報名參加，並推出「青年註冊獎勵措施」，凡完成註冊，即贈100元超商禮券。

「大港青年實習媒合計畫」邁入第6年，去年共有243家在地企業參與，釋出1590個實習職缺，成功媒合1029名青年進入職場，其中735人選擇於實習結束後留任，留任率突破7成。

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高雄市青年局長林楷軒表示，實習媒合人數最多的產業為住宿餐飲業420人，其次為製造業334人，顯示「大港實習」已成為企業招募人力、青年接觸產業的重要管道。今年尚未開放媒合前，已有許多企業主動洽詢並表達參與意願。

這項計畫也吸引青年回流在高雄發展，去年共有136名就讀外縣市學校、但設籍高雄的青年回到高雄參與實習，其中82人選擇留任，留任率逾6成。另外269名設籍外縣市、但在高雄就學的青年中，也有159人完成實習後選擇留任，留任率也近6成，有效協助南漂青年在高雄扎根發展。

青年局宣布，「大港實習」今年計畫再升級，除高雄市高中職與大專院校學生外，更開放設籍高雄、年齡15至29歲的青年報名參加，並推出「青年註冊獎勵措施」，凡 至「大港青年實習站」完成註冊，即贈100元超商禮券。

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