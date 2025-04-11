美關稅大刀恐衝擊台灣？台大醫院院長吳明賢提另類觀點

台大醫院院長吳明賢接受本報《官我什麼事》節目專訪時指出，這波關稅戰對台灣醫療產業影響有限，因應得宜，還可能為醫界帶來正面效應。（記者陳宇睿攝）

2025/04/11 10:15

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普投下對等關稅震撼彈，全球股市連日重挫，即使川普將高額關稅措施暫緩90天實施，未來貿易局勢仍充滿變數，不過在一片哀鴻遍野中，台大醫院院長吳明賢有不同觀點。吳明賢接受本報《官我什麼事》節目專訪時指出，這波關稅戰對台灣醫療產業影響有限，因應得宜，還可能為醫界帶來正面效應。

吳明賢表示，台灣醫療產業對美國是逆差，出口量極小，因此即使關稅戰升溫，醫界所受的直接波及並不大。加上台灣目前並沒有國際型的大藥廠或醫材廠，就醫材和藥品來說，台灣是進口多、出口少，特別是從美國和歐洲進口的比例很高，醫療本身是內需導向的產業，遠不如對出口型產業衝擊來得劇烈。

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吳明賢指出，這場貿易戰反而可能成為醫界舒緩經營壓力的契機，若政府順勢調整部分對美國進口商品的關稅政策，有機會降低醫材與藥品成本，直接減輕醫療院所的負擔。

針對醫療院所的經營挑戰，吳明賢說，醫院的人事支出等屬於剛性需求，變動空間小，真正影響經營成本的，主要是醫材和藥品的價格波動，尤其新醫材、新藥品推陳出新，價格較高，但健保給付未能同步調整，醫院不得不自行吸收差額，長期下來經營壓力沉重。

吳明賢說，若能藉由此次局勢檢視並調整成本結構，也可能趁機為台灣醫界帶來有利改變。至於是否應該趁機增加對美國藥品、醫材的採購，他則提醒，仍須依照實際需求來決定，醫材與藥品關乎病人生命安全，必須根據明確的適應症選購，「這些東西是救命的，不是便宜就好。」美國拋出對等關稅，若政府能因應得宜，醫療院所反而有機會在局勢變動中強化體質，為營運打下更穩固的基礎。

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