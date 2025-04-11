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    高雄捷運路網 2034年可達112公里、114站

    高雄捷運路網於2034年，可達112公里、114站。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄捷運路網於2034年，可達112公里、114站。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/04/11 09:00

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕受供料與物價飆漲影響，高雄捷運黃線、小港林園線工程，都將延後至2034年完工，屆時高雄捷運路網可達112公里、114站。

    根據高雄市捷運局長吳嘉昌在議會報告，揭露目前幾條興建中的捷運進度，最快的應是岡山路竹延伸線第二階段A，進度達14.97%，超前0.02%，目前已在做橋墩的基樁、主變電站等工程，預定2027年底完工通車，但因路竹、湖內台1線的拓寬，及自來水工程的延宕，目前內部正在檢討延後完工日期，臉書社團「高雄好過日」研判，就算有延後應該可控制在半年至1年內。

    至於岡山路竹延伸線第二階段B，還在管線遷移階段，預計2029年通車，但也可能更慢。

    小港林園延伸線進度4.85%，超前0.37%，目前第一階段已進入通風豎井連續壁階段，第二階段還在細部設計，但受到供料與物價的飆漲，台灣整體軌道期程都向後延，這條路線的通車時間，將從2030年延到2034年。

    高捷黃線進度目前3.61%，超前0.19%，澄清路已開始移植路樹，正在削減人行道重新劃設動線，隧道段還沒有進入本體工程，捷運局之前已宣布全線將延後至2034年通車。

    「高雄好過日」指出，依照目前時程，2027年（路竹延伸二A）、2029年（路竹延伸二B）、2032年（黃線一期）、2034（黃線全線、林園延伸）都將有路線通車，2030年代初將會是高捷路網有較大改變的時代，高雄捷運輕軌路網於2034年，將可達112公里、114站。

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