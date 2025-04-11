04/11 各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨在院會表示，接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的關稅談判。（行政院提供）

2025/04/11 06:59

自由時報

穩民心 與美有效談判 所得稅申報期限 擬延6月底

美國總統川普宣布除中國外、對等關稅政策延後九十天實施，行政院長卓榮泰昨在院會表示，政府將把握時間機會與美國進行直接有效談判，出口供應鏈支持方案具體申請辦法預計十四日對外公布；另適逢五月報稅季將至，卓揆也請財政部評估比照疫情期間，延長報稅時間。

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進松指部拍攝軍機、洩作戰計劃機密 空官夫妻涉共諜案 更審共判104年

空軍退役中校孫緯、現役少校劉芸雅夫婦被控共諜案，高等法院高雄分院更一審昨天宣判，認定兩人各觸犯國家機密保護法四罪，分別共判處四十七年和五十七年徒刑，均未併執行刑。仍可上訴。

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黑幫助詐團 半年洗錢25億 四海海鐵堂37家人頭公司收贓 19人法辦

四海幫海鐵堂成員王力行涉嫌成立至少卅七家人頭公司，協助詐團以左手換右手多層次洗錢手法躲避追查，最後派員赴銀行臨櫃大額提領贓款，犯案短短半年洗錢高達廿五億元；刑事局偵一大隊第三隊去年底至上月陸續逮捕王男等十九人送辦，王男經檢方聲押禁見獲准。

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聯合報

75國暫緩對等關稅90天 只徵10%基準關稅

美國總統川普九日宣布暫緩實施七十五國的對等關稅九十天，期間只徵收百分之十的基準關稅，並反制中國大陸的報復性關稅。白宮十日上午對ＣＮＢＣ表示，目前對大陸的總關稅是百分之一四五。這比川普提的百分之一二五還高的原因，是還要納入美方認為大陸管制芬太尼不力的百分之廿稅率。

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台股強彈1608點創紀錄 1393檔漲停史上最多

美國總統川普關稅政策「髮夾彎」，帶動台股昨天報復性反彈，一掃連三天重挫陰霾，在台積電等權值股領軍下，上市櫃公司漲停家數高達一三九三檔，終場大漲一六○八點、收一萬九千點，締造史上最大漲點等四大紀錄。

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中國時報

美債暴跌 川普叫停對等關稅

對等關稅9日上路不到14小時，美國總統川普突然政策大轉彎，宣布對中國之外的國家暫停實施對等關稅90天，市場一時為之震撼，消息推動全球各地股市紛紛大漲。被問及為何暫緩關稅計畫時，川普本人坦言，「人們有點焦慮，有點害怕。」外界分析，投資者恐慌、債券市場暴跌、日益高漲的批評聲浪促使川普轉向。

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美國加稅至125％ 大陸暫不跟進

中美關稅戰愈演愈烈，美國對大陸加徵關稅累計達125％，大陸在兩次跟進美國追加對美報復關稅至84％後，10日暫未再跟進，只有大陸國家電影局宣布，將適度減少美國電影進口數量。大陸商務部10日表示，將協助外貿企業拓展內銷通路，同時強硬向美方喊話，中方不願打但也不怕打，將奉陪到底。大陸外交部則呼籲，如果美國真想談，應拿出平等尊重態度。

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空軍退役中校孫緯、現役少校劉芸雅夫婦被控共諜案，高等法院高雄分院更一審昨宣判，分別共判處47年和57年徒刑。孫男在2021年元月，夾帶手機進入松山指揮部重要軍事管制區域拍攝軍機。圖為衛戍第二戰鬥隊在松山基地展示戰力。（資料照）

四海幫海鐵堂成員王力行涉嫌成立至少37家人頭公司，半年內協助詐團洗錢25億，王男被捕移送檢方聲押禁見獲准。（記者邱俊福翻攝）

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