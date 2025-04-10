大甲媽過境北斗！「舒跑搬運哥」出沒搜刮 15分搬光結緣品

男子搬光桌上10多箱舒跑飲料。（翻攝自臉書「我是北斗人」）

2025/04/10 23:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大甲媽祖遶境進香，沿途信眾會準備各類物資，讓隨香的信徒吃飽喝足，但今年多個媽祖網路社群都提醒信眾，有「搜刮客」伺機出沒，搬光「結緣品」。北斗鎮有民眾錄到一名年約30歲男子，15分鐘內，分10趟搬走10多箱「舒跑」，影像被PO網，網友封他為「舒跑搬運哥」。

這名約30歲男子「做案」身影被拍下，還被PO到臉書「我是北斗人」等社群。原PO是一家火鍋店，他們自稱全家都是媽祖的信徒，每年大甲媽過境北斗，都會在店面口提供茶水，9日晚間準備了10多箱舒跑，放在店門口，供夜間趕路的信徒享用，沒想到深夜11點15分來了一名男子，先在結緣品旁抽菸，接著就分10多趟，以機車載運方式，在15分鐘內把桌上的舒跑全搬光。

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原PO還嘲諷該名男子，展現瞬間清空的能力，使出眼明手快的職人精神。他們還來不及說謝謝，男子就「神隱」離場。他們也希望大家，若有認識這名「搬運」，記得幫他們說聲謝謝。

有網友留言，「搬運哥」今年夏天不用買飲料了，可以天天喝舒跑，喝到飽。也有網友提醒，近幾年，大甲媽遶境都出現很多「夜間搬運哥」，他們大都利用晚間做案。

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