30年老舊彌陀漁港3億整建 靠港更安全有利漁船大型化

政府斥資3億元整建30年老舊彌陀漁港，完工後，漁船靠港更安全且有利漁船大型化。（高市海洋局提供）

2025/04/10 22:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕於1995年啟用、每年產值高達4.5億元的高雄市彌陀漁港，至今整整走過30年歲月，碼頭已出現多處沉陷且保護層破損，為確保漁民安全，高市府海洋局與立法委員邱志偉向行政院爭取將近3億元經費整建，農業部漁業署及高市府各分擔一半，今年開始施工，預計2027年完工後，將能讓百噸級以下漁船靠港更安全，也有利漁船大型化。

海洋局長黃登福表示，彌陀漁港地處高雄市彌陀區南寮里，於1983年開始興建，1995年完工啟用，以沿近海漁業及養殖漁業為主，設籍的小型漁船、舢舨及漁筏數約177艘，每年創造多達4.5億元的產值，是高雄的重要漁港。

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彌陀漁港啟用至今已30年，碼頭陸續出現破損及沉陷狀況，水面下主樑的水泥保護層剝落造成鋼筋裸露，結構強度已不足，因此海洋局提出「彌陀漁港老舊碼頭整建計畫」最後核定工程經費2.89億元。

黃登福強調，整建碼頭總長度570多公尺，採逐段施工，所以不影響漁船靠泊卸漁作業，將採用耐久性更高的板樁碼頭，泊區水深從負3公尺浚深至負4公尺。

彌陀區漁會總幹事林子清表示，彌陀漁港為純樸小漁村，在行政院及高市府團隊重視、邱志偉爭取經費挹注後，已先完成的海岸光廊，成為北高雄重要遊憩熱點，巴士載滿觀光客到此一遊。

邱志偉指出，彌陀漁港從2015年起，斥資改善景觀設施、海堤美化，並營造親水環境，陸續獲NGO團體「台灣河溪網」第二屆「金蘋果獎」，並於2023年奪得漁業署「金鑑漁港」環境評鑑最高三星級漁港殊榮。

彌陀漁港每年產值高達4.5億元。（高市海洋局提供）

彌陀漁港啟用至今已30年，碼頭出現破損及沉陷狀況。（高市海洋局提供）

彌陀漁港曾奪得漁業署「金鑑漁港」環境評鑑最高三星級漁港殊榮。（高市海洋局提供）

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