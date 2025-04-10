為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    30年老舊彌陀漁港3億整建 靠港更安全有利漁船大型化

    政府斥資3億元整建30年老舊彌陀漁港，完工後，漁船靠港更安全且有利漁船大型化。（高市海洋局提供）

    政府斥資3億元整建30年老舊彌陀漁港，完工後，漁船靠港更安全且有利漁船大型化。（高市海洋局提供）

    2025/04/10 22:38

    〔記者洪定宏／高雄報導〕於1995年啟用、每年產值高達4.5億元的高雄市彌陀漁港，至今整整走過30年歲月，碼頭已出現多處沉陷且保護層破損，為確保漁民安全，高市府海洋局與立法委員邱志偉向行政院爭取將近3億元經費整建，農業部漁業署及高市府各分擔一半，今年開始施工，預計2027年完工後，將能讓百噸級以下漁船靠港更安全，也有利漁船大型化。

    海洋局長黃登福表示，彌陀漁港地處高雄市彌陀區南寮里，於1983年開始興建，1995年完工啟用，以沿近海漁業及養殖漁業為主，設籍的小型漁船、舢舨及漁筏數約177艘，每年創造多達4.5億元的產值，是高雄的重要漁港。

    彌陀漁港啟用至今已30年，碼頭陸續出現破損及沉陷狀況，水面下主樑的水泥保護層剝落造成鋼筋裸露，結構強度已不足，因此海洋局提出「彌陀漁港老舊碼頭整建計畫」最後核定工程經費2.89億元。

    黃登福強調，整建碼頭總長度570多公尺，採逐段施工，所以不影響漁船靠泊卸漁作業，將採用耐久性更高的板樁碼頭，泊區水深從負3公尺浚深至負4公尺。

    彌陀區漁會總幹事林子清表示，彌陀漁港為純樸小漁村，在行政院及高市府團隊重視、邱志偉爭取經費挹注後，已先完成的海岸光廊，成為北高雄重要遊憩熱點，巴士載滿觀光客到此一遊。

    邱志偉指出，彌陀漁港從2015年起，斥資改善景觀設施、海堤美化，並營造親水環境，陸續獲NGO團體「台灣河溪網」第二屆「金蘋果獎」，並於2023年奪得漁業署「金鑑漁港」環境評鑑最高三星級漁港殊榮。

    彌陀漁港每年產值高達4.5億元。（高市海洋局提供）

    彌陀漁港每年產值高達4.5億元。（高市海洋局提供）

    彌陀漁港啟用至今已30年，碼頭出現破損及沉陷狀況。（高市海洋局提供）

    彌陀漁港啟用至今已30年，碼頭出現破損及沉陷狀況。（高市海洋局提供）

    彌陀漁港曾奪得漁業署「金鑑漁港」環境評鑑最高三星級漁港殊榮。（高市海洋局提供）

    彌陀漁港曾奪得漁業署「金鑑漁港」環境評鑑最高三星級漁港殊榮。（高市海洋局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播