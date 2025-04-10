台中文山焚化爐改建6年零進度 環局長曝完工時程引爆議員怒火

台中文山焚化爐改建6年零進度，張芬郁指預算已暴增逾2倍。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/10 22:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中文山焚化爐改建案一拖6年零進度，台中市議會今砲聲隡隡，多名議員質疑文山焚化爐改建預算從41.42億，暴增到85.74億，增逾兩倍，環保局長陳宏益指出，已在3月底上網公告，若8月順利評選出廠商，今年可望動工；但被問及何時可完工，陳宏益說，「快則4年、慢則7年」，再度引爆議員怒火，直斥盧秀燕兩任8年政策跳票必須道歉、環保局長下台。

市議員張芬郁指出，環保局長去年拍胸脯文山焚化爐去年底可以完成招標，但都已進入今年4月卻尚未招標完成，興建成本也從41.42億到2025年增為85.74億，放任老舊爐體持續產生空污，有何立場監督中火；更連帶影響大里垃圾掩埋場的掩埋量年年增加，環保局估計，大里垃圾掩埋場暴量到2042年才能去化。

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陳宏益指出，已在3月27日上網公告，4月14日也將招商文件於財政部及環保局網站公開閱覽10日，預估等標期100天，若8月廠商評選出爐，今年可望動工；但被問及何時可完工，他說，「快則4年、慢則7年」，張芬郁怒批屆時捷運藍線都通車了，掩埋場還無法去化，大里人無法接受。

議員陳淑華痛批，去年環保局信誓旦旦在議會承諾「一定會在年底前上網」，卻到今年3月才上網，擺明欺騙議會，文山焚化廠更新延宕超過6年，後續要BOT招商、議約，等於盧秀燕8年任期蓋不起來，真正改善空污要在下任市長，甚至下下任市長才可能辦得到，斥盧秀燕要道歉、環保局長下台。

議員吳佩芸指出，促參法2022年12月21日修正民間機構參與方式需要提報「建設及財務計畫」給行政院或由各地方政府自行核定，但環保局在2023年確定促參推動後兩年多，未曾送計畫給市府核定，程序拖延疏漏才導致進度一再延宕，陳宏益應負最大責任。

盧秀燕則說，前市長林佳龍只提10億修繕計畫，她接任後考量只修舊爐原容量有限及都市發展未來需求等，改推汰舊換新，她花時間溝通，真正開始做焚化廠汰舊換新計畫才2、3年，中間又遇中央有財務法規改變，現在該案已上網公告，跟原訂時程差不到半年，仍完成「開不了工的開工」承諾。

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