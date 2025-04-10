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    首頁　>　生活

    移工在台南安心工作 勞工局提供免費心理諮詢

    南市勞工局局長王鑫基（中）宣布續推移工健康諮詢服務，照顧移工身心健康。（記者楊金城攝）

    南市勞工局局長王鑫基（中）宣布續推移工健康諮詢服務，照顧移工身心健康。（記者楊金城攝）

    2025/04/10 22:50

    〔記者楊金城／台南報導〕外籍移工離鄉背井來台工作，語言、生活習慣、文化大不相同，難免適應不良，影響工作表現和生活，台南市勞工局今天（10日）宣布，今年續辦「移工心理健康諮詢服務」，搭配「移工臨場健康輔導及免費健康諮詢」，透過公私協力以專業心理諮詢與健康輔導，照顧移工身心，讓台南成為移工安心工作的第二個家。

    台南市現有外籍移工6萬2千多人，包括產業移工4萬8千多人、社福移工1萬3千多人。

    台南市勞工局長王鑫基說，移工遠離家鄉，在語言、文化與工作環境適應上常面臨挑戰，若未能及時紓壓，不僅影響心理健康，長期更可能造成生理健康問題。勞工局持續推動由專業諮商心理師、雙語通譯人員組成團隊，深入工廠、家庭提供到場服務，協助移工增強心理韌性，提升整體生活與工作品質。另搭配醫療服務。

    1名產業類移工長期失眠，影響工作表現，雇主發現後主動聯繫勞工局安排心理諮詢。另名看護移工則是長期出現不明原因的身體痠痛困擾；2移工都經過諮商師對談，才釐清壓力源來自原生家庭的經濟負擔，經協助他們找到合適的調適方式，改善身心狀況後，重拾工作動力。

    勞工局說，「移工心理健康諮詢服務」即日起開放在台南市工作的移工都可報名免費參與，移工或雇主都可洽詢勞工局。

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