成大生科實驗室傳環安致癌疑慮 勞動部南下安檢

成大力行校區生物科技教學大樓5樓實驗室，傳出發生過環安致癌疑慮，勞動部今日派員南下對每間實驗室進行職安檢查。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/10 21:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學力行校區生物科技教學大樓5樓實驗室，傳出發生過環安致癌疑慮，已知有5名研究生或助理相繼發現罹癌治療，驚動中央關注重視，勞動部今（10）日派員南下進行職業安全衛生檢查，至於是否追蹤研究人員身心健康，尚待中央與成大後續進一步了解。

對此，校方證實確有來檢查，有一些問題需改善但不是大問題，安檢人員有開出改善單，沒有罰單，環境保護暨安全衛生中心將會輔導及監督改善完成。

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成大力行校區生物科技教學大樓5樓某間實驗室偶而會飄散異味，由於實驗室為管制實驗室，據師生私下透露，以前這間實驗室飄散異味，像似有機溶劑味道。3、4年前曾發生疑似環安事件，系院所有通報調查，校方進行改善，但現在偶而仍會聞到怪味。而且當時實驗室的3名研究生、助理，以及相鄰的一般研究室2名助理先後相繼發現罹患乳癌、肝癌，目前治療追蹤中，令人擔心之間有沒有關連性。

據了解，今天勞動部派員進行職業安全衛生檢查，稽查項目重點包括危害性化學品管理、藥品儲存、安全防護、毒化物運作資料、環境整理、化學排氣櫃、廢棄物處理，運作場所標示等進行細部稽核。

由於勞動部檢查前有先知會成大校方，並非「突檢」，但是生科大樓相關實驗室都檢查，引起一陣「騒動」，不知情的紛紛探詢是哪間「出事情」，也有人關心研究人員的健康，勞動部、衛福部後續是否還有下一波稽查動作。

成大力行校區生物科技教學大樓5樓某間實驗室，傳出發生過環安致癌疑案。 （讀者提供）

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