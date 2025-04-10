台中文山焚化爐工期至今未招標！ 盧秀燕挨批把問題丟給下任

市議員張芬郁批市府放任垃圾大戰。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/10 21:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕文山焚化爐何時完工？今天在市議會受到不分朝野市議員的質疑，不但已拖延6年，預算從40億餘元，爆增到85億餘元，環保局長陳宏益還曾允諾去年底上網招標，但至今已4月份竟尚未上網；環保局長陳宏益表示，預計今年底前會動工，工期約4至7年；對此回應民進黨議員更痛批，等於是盧秀燕任內都無法完工，把垃圾問題丟給一下任，導致垃圾大戰一觸即發，要求陳宏益負責。

環保局長陳宏益表示，因為一半新一半舊的焚化爐空污嚴重，現今規劃全部汰舊換新，各興建兩個450噸的焚化爐，預算雖85.74億元，但空污減少8、9成，預計今年內可以動工。

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民進黨市議員曾朝榮指出，去年陳宏益曾於質詢時當面回應會積極處理並發包，但如今一點進度都沒有，曾朝榮更進一步質疑，6年已經過去了，全台最老舊的文山焚化廠的汰舊換新還要等多久？難道盧市長的名言「開不了工的要開工，完不了工的要完工」只是一場笑話嗎？

民進黨議員何文海則痛斥環保局長陳宏益，去年在議會會期再三允諾，去年底一定會上網公告招商的文山焚化爐，竟然再次跳票，最近才上網公告，是否已經定案？而且從去年說的80億，再增加到85.74億元，而每日垃圾處理短絀已達208噸，掩埋場暫置的達35.5萬噸，他表示，盧秀燕曾承諾本屆卸任中市不會發生垃圾大戰跳票。

國民黨議員朱暖英也痛批工期為4至7年，不禁讓人擔心未來發包後，7年工期會不會建材漲價問題，導致工期再次發生延宕。

民進黨議員林德宇、張芬郁強調，文山焚化廠新爐啟用，影響大里掩埋場垃圾去化的時程，根據環保局所提供的資料，大里掩埋場具體的垃圾去化的期程，去年目前大里掩埋場的垃圾量是34萬噸，還要繼續放，以每年7萬噸增加，一直到2032年，持續增加48萬噸，讓大里垃圾掩埋場爆量，必須到2042年才能去化，批欺侮大里人。

陳宏益表示，因為這種大型的掩埋場，要去化的時候第一個要篩選，把以前埋在裡面的東西挖出來篩選分類，這個部分會加速，去化期程報告是目前最保守的評估。

環保局長陳宏益表示，文山焚化爐因為要蓋新爐，減少空污。（記者蘇金鳳攝）

市議員曾朝榮指文山焚化爐延宕六年。（記者蘇金鳳攝）

林德宇痛批文山焚化爐延宕會影響大里掩埋場的去化。（記者蘇金鳳攝）

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