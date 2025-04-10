民間永續課程傳1堂30萬 環境部攜手台師大培育綠領人才

「環境部淨零綠領人才北區培育中心」今揭牌，環境部與台師大簽署合作備忘錄。（記者楊綿傑攝）

2025/04/10 20:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕為落實2050淨零排放國家目標，環境部推動「淨零綠領人才培育推動計畫」，以區域為單位建構全國性培育網絡。環境部長彭啓明昨天參與設於台師大的「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭幕時表示，過去民間永續課程出現歪風，盼透過政府與大學共同合作提供具公信力課程，培育更多綠領人才。

環境部國家環境研究院聯合全國28所大專院校組成「淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東4區設立區域培育中心。台師大為北區培育基地的領頭羊，與中央大學與清華大學合作辦理課程。並領先全國率先於4月26日的課程課，一開放報名40個名額於16分鐘內即告額滿，已著手規劃加速增開班期，以滿足外界的需求。

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彭啓明表示，近8年來，台灣綠領職缺企業家數成長2.2倍，工作機會則暴增3.3倍，去年全台有近3600家企業釋出綠領職缺，平均每月需求高達2.2萬人。預估未來5年綠領相關職缺將有1至3倍的成長空間，人才缺口直追熱門的AI產業，鼓勵年輕人及轉職者投入「像買不會下跌的股票」。

不過彭啓明也提到，台灣曾出現永續淨零1堂課30萬元，但那是民間補習班，雖然誇張但尊重，ESG概念過熱有部分是正向的，但也導致歪風，他不希望歪風影響台灣往永續的道路，所以與大學配合開課，透過完整的培訓與實踐經驗累積，讓「綠領人力」蛻變為「綠領人才」。

台師大校長吳正己表示，校方超前部署淨零綠領永續人才培育，整合學術資源與數位技術，不但與企業產學合作，也導入AI科技進行碳管理。學校亦積極推動校園淨零目標，2023年訂下「2030年減碳50%、2048年達成碳中和」的具體時程，不僅展現落實淨零的決心，更願意發揮專業與社會影響力，引領更多大專校院一同轉動改變的齒輪。

「環境部淨零綠領人才北區培育中心」今揭牌，環境部與台師大簽署合作備忘錄。（記者楊綿傑攝）

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