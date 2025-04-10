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    台中汽機車達306萬輛 路邊僅7.3萬車格遭質疑遠不敷需求

    市議員陳雅惠建議市府全面盤點學校用地，未來機關學校合建停車場，開放民眾使用。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳雅惠建議市府全面盤點學校用地，未來機關學校合建停車場，開放民眾使用。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/10 21:12

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕根據統計，台中市截至去年底機動車輛登記數約為306萬輛，目前路邊汽機車停車格只有7萬6003格，民進黨市議員陳雅惠今天在市議會指出，台中市的停車位根本不夠，建議市府全面盤點學校用地，未來機關學校合建停車場，開放民眾使用，讓停車場空間效益最大化。

    交通局長葉昭甫指出，路邊路外車格6年多來已經增加汽機車10萬格，去年再推出三波機關學校車位共享，今年會再盤點繼續推動。夜間共享重點不在收費高低，主要是提供週邊民眾合法的停車位

    市議員陳雅惠表示，台中市人口已突破286萬人，截至去年底，機動車輛登記數約為306萬輛，其中小客車約119萬輛、機車約187萬輛，目前路邊汽車停車格有5萬3476格、路邊機車格有2萬2527格，汽機車停車位需求殷切，要求市府要有效解決區域性停車問題。

    陳雅惠建議市府，全面盤點學校用地，未來機關學校有興建廳舍規劃時，應優先與交通局協調評估規劃停車場，在非上班期間，透過智慧化停車收費管理的方式，開放民眾使用，讓停車場空間效益最大化，增加鄰里停車供給。

    她說，大里益民國小地下停車場、潭子運動中心B2停車場，都是跨機關合作的例子，南區國光國小的球場土地，是不是也可以來作為停車場使用，讓有限土地作最大利用，帶動地方發展。

    葉昭甫指出，國光國小校內土地停車共享後續再與教育局研議。

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