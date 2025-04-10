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    台北市青少年壯遊台灣計畫開跑 每案最高可申請補助4萬

    青年局表示，今年除了讓青少年自主規劃壯遊行程以外，也整合國際交流、環境永續等議題，媒合五個具代表性的壯遊地點供壯遊者參考。（台北市青年局提供）

    青年局表示，今年除了讓青少年自主規劃壯遊行程以外，也整合國際交流、環境永續等議題，媒合五個具代表性的壯遊地點供壯遊者參考。（台北市青年局提供）

    2025/04/10 19:59

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市青年局推動「114年青少年壯遊台灣補助計畫」，開放13至18歲設籍或就讀於北市的國、高中職學生提出壯遊行動方案，每案最高可申請補助4萬元，歡迎個人申請或組隊報名。

    青年局指出，這項計畫主要為鼓勵青少年前往台灣各地，探究與聯合國永續發展目標（SDGs）相關的環境、人文、地方創生與社區營造等多元主題，期望青少年透過實地參與和深度體驗，將觀察與省思轉化為行動力。

    青年局進一步表示，今年除了讓青少年自主規劃壯遊行程以外，也整合國際交流、環境永續等議題，媒合5個具代表性的壯遊地點供壯遊者參考，包括屏東小琉球的浮潛與淨灘行動、台中大雅的戰鼓文化與民俗體驗、花蓮壽豐的農業市集與社區經濟實作、馬祖津沙的離島聚落踏查與海廢創作、以及南投埔里的茭白筍農業生態與環保手作活動。

    局長周羿希說，壯遊不僅是一次旅行，更是一段學習如何關心社會、理解地方、發掘自我影響力的歷程，盼透過壯遊台灣補助計畫，引導青少年跳脫日常框架，培養獨立思考與實踐能力，成為具備全球視野與在地關懷的新世代公民。

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