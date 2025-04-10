中華電信攜手金屬中心 加速綠能應用落地

中華電信企業客戶分公司副總經理梁冠雄 （左） 攜手金屬中心副執行長武威宏 （右） 今簽署推動淨零轉型服務合作備忘錄。（中華電信提供）

2025/04/10 19:36

〔記者林志怡／台北報導〕為響應全球節能減碳與永續發展趨勢，中華電信攜手金屬工業研究發展中心（金屬中心），簽署「推動淨零轉型服務合作備忘錄」，盼從政策推動、技術驗證到產業應用，加速綠能應用落地，全面提升國內企業的淨零轉型能力，協助產業加速邁向低碳永續。

根據政府「台灣2050淨零排放路徑及策略」，國內企業須加速低碳轉型，以符合國際供應鏈與碳排放規範，中華電信與金屬中心的合作聚焦3大方向，希望透過產業論壇交流市場趨勢、法規政策，提升企業淨零與綠能意識，引領產業發展，中華電信與金屬中心將作為產業典範，攜手供應鏈廠商，共同推動產業淨零轉型。

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中華電信說明，未來會整合中華電信的企業資源與金屬中心的技術專長，提供綠能檢測、驗證及再生能源憑證查核等服務，協助企業導入低碳技術，加速整合淨零轉型能量，雙方也將攜手串聯綠能產業供應鏈，開拓綠能應用市場，推動企業建立綠能實績，提升企業競爭力，共同打造低碳經濟新價值。

中華電信企業客戶分公司副總經理梁冠雄強調，這次合作是幫助台灣產業邁向2050淨零目標的重要一步，結合中華電信的通路資源與金屬中心的驗測技術，強強聯手，未來將引領產業界加速淨零轉型，為2050年淨零排放目標盡一份力。

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