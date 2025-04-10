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    因氣候遲到2週 台南仁德滯洪池花旗木盛開

    台南仁德滯洪池畔花旗木盛開。（記者劉婉君攝）

    台南仁德滯洪池畔花旗木盛開。（記者劉婉君攝）

    2025/04/10 18:59

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德滯洪池沿岸有超過300棵的花旗木，往年均在3月下旬盛開，今年受到氣候影響，晚了近2個禮拜，近日大量綻放，吸引不少民眾前往賞花拍照。

    仁德滯洪池北堤岸長3、400公尺的花旗木步道，是台南知名的花旗木賞花景點之一，盛開的花朵在滯洪池畔點綴出一片粉紅浪漫，有年輕情侶也有老朋友相約拍攝美景，傍晚還有不少民眾運動休閒，相鄰的中華醫事科技大學師生也佔地利之便，就近欣賞。

    仁德區長黃素美表示，今年的花旗木花期受到冷氣團一波接一波的影響，延後約2週，仁德滯洪池周邊約種有400株，去年受到颱風影響，部分折損，後續會再補植。

    中華醫事科大的校園與仁德滯洪池僅隔一條三爺溪，從校內就可遠眺滯洪池景觀，被師生暱稱為「後花園」，近日花旗木盛開，不少師生利用課餘前往賞花拍照。

    校方表示，114年全國中等學校運動會即將登場，其中擊劍項目的賽事將於18至19日在中華醫事科大的體育館舉行，選手及前往加油的民眾也可就近賞花。

    另外也提醒，欲前往賞花的民眾，可從仁德民安路仁德橋或仁德交流道旁的萬代橋沿防汛道路進入，惟路面不寬，提醒大家行車小心、注意安全。

    台南仁德滯洪池畔花旗木盛開。（記者劉婉君攝）

    台南仁德滯洪池畔花旗木盛開。（記者劉婉君攝）

    台南仁德滯洪池畔花旗木盛開。（記者劉婉君攝）

    台南仁德滯洪池畔花旗木盛開。（記者劉婉君攝）

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