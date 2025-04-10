台南172線白河仙草段拓寬竣工 關子嶺泡湯、吃桶仔雞更方便

台南172線白河虎山至仙草埔段拓寬工程竣工，從2車道變成4車道，讓用路人很有感。（記者楊金城攝）

2025/04/10 19:06

〔記者楊金城／台南報導〕台南市道172線從白河交流道虎山至仙草埔段，斥資約2.5億元進行拓寬工程，已在3月底竣工，從原來2車道變成4車道讓用路人很有感，工務局後續辦理工程驗收。

市道172線後壁安溪寮至白河區段5.75公里長、投入11.07億元，在2022年完成拓寬為四車道後，同年8月為172線第二期白河虎山至仙草埔仙大路的瓶頸路段動土，這段長約1520公尺、計畫寬18公尺，工程總經費約2.5億元（營建署補助約1億8000萬元、南市府自籌用地費約7000萬元）。

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拓寬工程起點自172線及南93線交接處起至終點仙大路，原雙向二車道加寬為雙向四車道，以利全線道路暢通，提升行車安全。

172線虎山至仙大路拓寬已在3月底竣工，用路人行經很有感，行車順暢，也改善灣道。

南市工務局說，完工後，可改善遊客、香客前往關子嶺商圈、溫泉區、水火同源、大仙寺及碧雲寺等知名景點之塞車情形，並提升當地居民出入安全，有助推動關子嶺觀光發展。

台南172線白河虎山至仙草埔段拓寬工程竣工，從2車道變成4車道，讓用路人很有感。（記者楊金城攝）

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