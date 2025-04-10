天氣夠冷 今年國產大蒜辣勁足

今年年初氣溫夠低，大蒜結球期氣候平順，今年大蒜蒜球大粒，品質優風味夠辛辣。（記者黃淑莉攝）

2025/04/10 18:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大蒜面積、產量占全國9成，因今年年初較往年涼冷，採收期較往年慢了10多天，雲林現仍有2成還沒收成，但因氣候平順適合大蒜生長，蒜球較往年大粒且風味辛辣，價格田間收購價濕蒜每台斤33至38元。

雲林縣府農業處指出，本年期大蒜雲林種植面積約4800公頃，去年種植期遇颱風，有部分蒜田受災，收穫面積減少約百公頃，但因本年度冬天較往年冷適合大蒜生長，單位面積增加，每分地收成約2800台斤至3000左右，比去年增加1至2成左右，所以整體產量與往年差不多。

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王姓蒜農說，今年年初氣溫低，還有大蒜結球期氣候平順，非常適合大蒜蒜球生長，品質比住年都好，每顆蒜球都很大粒，風味辛辣，今年因天氣關係，採收期慢了10多天，往年清明節後幾乎都已收成完畢，今年全縣大概還有2成沒收成。

蒜農表示，今年價格還不錯，田間沒有挑選過的濕蒜賣給盤商每台斤30多元，另有蒜農自已在路旁自產自銷有篩選過的依品質每台斤賣50元至80元不等。

農糧署中區分署指出，今年全國大蒜整體產量約4萬7200多公噸，較去年減少約5%，另今年1至3月大蒜進口量約6800公噸比去年少，國人年消費量約6萬3000公噸，預估今年大蒜價格會維持穩定。

雲林大蒜產業策略聯盟指出，大蒜乾燥後可長期常溫貯存半年，大約至今年10月，在農糧署中區分署輔導下乾燥中心及聯盟成員共有100部烘乾機，可同時處理1500公噸濕蒜，今年價格穩定，農民沒有搶收情況，烘乾機足夠使用，有需要的蒜農可與洽詢聯盟05-5989455。

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