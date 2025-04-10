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    台東社安網考核奪全國第一 將獲衛福部增補856萬

    台東縣政府在113年度「強化社會安全網績效考核」奪下全國第一名佳績，縣府擴大主管會報中由縣府祕書長盧協昌（右）、社會處長陳淑蘭（左3）、衛生局副局長林郁文（右2）、警察局長蔡燕明（左2）、教育處副處長黃玉燕（左1）共同獻獎。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府在113年度「強化社會安全網績效考核」奪下全國第一名佳績，縣府擴大主管會報中由縣府祕書長盧協昌（右）、社會處長陳淑蘭（左3）、衛生局副局長林郁文（右2）、警察局長蔡燕明（左2）、教育處副處長黃玉燕（左1）共同獻獎。（記者黃明堂攝）

    2025/04/10 19:22

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府在去年度「強化社會安全網績效考核」獲得96.92高分，奪下全國第一名，衛生福利部對縣政府的補助將增加5％，預估新增856萬元預算，進一步提升縣內社會福利資源。

    強化社會安全網績效考核自2022年度起辦理，台東縣政府於該年獲非六都全國第4名，前年獲得全國第3名，去年度考核更進一步獲得全國第1名。

    社會處長陳淑蘭說，縣府在社會福利政策上推動全齡照顧、全人照顧及全能照顧三大核心策略，社福措施包括推動公私托嬰收費一致政策，加強布建兒少家庭福利館與樂齡社福大樓，確保不同年齡層的福利需求得到滿足。推行弱勢投保團體微型保險、行動式遊民沐浴關懷服務，以及創新推出「自然醒慢活祭」身心靈產業計畫。擴增社區照顧關懷據點，推動青銀共融與共學計畫，並利用智慧科技加強獨居長者的安全守護。

    社會處說明，未來縣府將持續強化社會安全網，確保每位需要幫助的人都能獲得即時協助，讓台東成為更安全、友善與幸福的家園。

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